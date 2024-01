“Julia” n’aurait pas dû être annulé

Les dîners me manquent. Le luxe de m’asseoir autour d’une table aux chandelles, de partager une bouteille de vin et une conversation qui s’enroule et s’endort autour de la nourriture, autour de bouchées de baguette croustillante enduites de confiture de figues et de brie cuit au four, de bouchées de laitue verte croquante enrobées d’une sauce piquante faite maison me manque. vinaigrette, fourchettes torsadées de pâtes enrobées d’une marinara légère, du parmesan fraîchement râpé et des grains de basilic vert.

Au lieu de ce type de dîner long et décadent que l’on savoure avec d’autres adultes, mon mari et moi mangeons presque exclusivement avec nos enfants de 5 et 3 ans. Nous dévorons notre nourriture debout ou avalons si rapidement qu’il est difficile d’en goûter la saveur, essayant de terminer notre repas avant qu’un des enfants ne fonde d’épuisement. Notre seul objectif est réduit à parcourir la liste des tâches parentales du soir : manger, prendre un bain, lire et se coucher.

C’est l’hiver dernier, après avoir vérifié cette liste et nous être effondrés sur le canapé, que mon mari et moi avons trouvé pour la première fois « Julia » de Max. Malgré sa note de 96 % sur Rotten Tomatoes, l’émission ne semble pas avoir reçu beaucoup de presse. Et nous avons été d’autant plus surpris de n’en avoir jamais entendu parler lorsque nous avons réalisé que la plupart des épisodes de la saison 1 étaient déjà sortis car, dès le premier épisode, nous étions devenus accros. L’histoire romancée de Julia Child commençant son émission « The French Chef » et devenant The Julia Child est devenue un régal immersif, chaque épisode étant un avant-goût de ces dîners oubliés depuis longtemps et auxquels nous ne voulions jamais mettre fin.

La première saison s’ouvre en 1961 avec Julia (Sarah Lancashire) et son mari Paul (David Hyde Pierce) vivant à Oslo, en Norvège. Paul rafraîchit le vin. Julia se tient devant un morceau de poisson grésillant. L’éclairage est tamisé, les bougies sont allumées et leur maison est pleine d’invités célébrant une lettre de Judith Jones (Fiona Glascott), rédactrice en chef chez Knopf, qui dit que la maison d’édition veut publier « Maîtriser l’art de la cuisine française » — un livre de cuisine que Julia a co-écrit avec Louisette Bertholle et Simone Beck (Isabella Rossellini), également connue sous le nom de Simca. Pendant que Julia lit la lettre à haute voix, le téléphone sonne. Paul, diplomate, est rappelé à Washington, où il pense être promu mais est contraint de démissionner et de prendre une retraite anticipée.

Cette ironie – la carrière de Julia commençant alors que celle de Paul se termine – est la tension qui sous-tend la première saison, et devient encore plus évidente lorsque le pilote de la série avance d’un an avec Julia et Paul vivant à Cambridge, Massachusetts. Julia prépare le petit-déjeuner dans leur cuisine bleu œuf de merle et jaune jonquille avant de partir pour sa première apparition à la télévision, une interview dans l’émission de la chaîne locale WGBH « I’ve Been Reading ». Elle s’assoit pour l’interview avec un sac d’ingrédients à la Mary Poppins qu’elle décharge sans grâce sur le plateau. À la confusion générale, elle rampe autour de la scène pour brancher une plaque chauffante. Alors qu’elle prépare une omelette perchée sur une table basse, une star est née, même si personne, à l’exception de Julia et de la productrice associée Alice Naman (Brittany Bradford), ne peut la voir.

L’étincelle d’énergie que Julia ressent devant la caméra contraste fortement avec la déflation qu’elle ressent quelques scènes plus tard, lors d’un rendez-vous chez le médecin, lorsqu’elle découvre qu’elle est en ménopause. Avec des larmes coulant sur ses joues, il est clair que Julia pleure le poids culturel de son changement, l’implication qu’elle a dépassé la fleur de l’âge. Mais elle le refuse. Au lieu de cela, elle devient déterminée à faire une émission de cuisine.

« Il y avait quelque chose de bien dans le fait d’être devant une caméra comme celle-là. C’était comme si j’étais au point », raconte Julia à son meilleur ami Avis DeVoto (Bebe Neuwirth) alors qu’ils complotent à travers le « Paul cornichon » – la question de savoir comment le convaincre de la soutenir dans la réalisation d’un épisode pilote pour WGBH.

Quelques scènes plus tard, elle fait une déclaration encore plus audacieuse en disant à Judith : « Dans cet état de ma vie, je ne veux pas me sentir invisible. Je veux me sentir pertinent. C’est à ce moment-là que les réalités des années 1960, les rôles de genre, les attentes conjugales et l’âgisme se conjuguent pour donner à Julia quelque chose contre quoi lutter et pour lequel se battre.

Image ouverte modale Lancashire et David Hyde Pierce dans “Julia” sur Max.

Son objectif soutient le spectacle mais ne le domine pas. Et la beauté de « Julia » réside dans cette complexité – sa capacité à être une série sur son personnage principal culturellement influent, mais aussi une série sur la façon dont son histoire affecte et est simultanément façonnée par les expériences des personnages qui l’entourent : son mari, son meilleur. amie, son assistant producteur, son réalisateur, son patron, son monteur, ses téléspectateurs. Comme une bonne conversation lors d’un dîner, le spectacle n’en est que meilleur de ces points de vue contrastés.

Dans un monde moderne dirigé par un Internet qui normalise et encourage les jugements hâtifs et les réquisitoires moraux, il est rafraîchissant de voir des personnages imparfaits montrés avec nuance, et la deuxième saison de la série joue sur cette force.

Alors que la première saison porte sur la recherche de visibilité, la seconde porte sur l’impact de celle-ci, sur la réussite de la navigation. La saison s’ouvre quelques mois après la finale de la saison 1. Julia et Paul sont en France chez Simca et son mari. Apparemment, l’intention de leur visite est de travailler sur le prochain volume de leur livre de cuisine, mais il s’agit en réalité d’échapper aux projecteurs du succès de Julia, de faire une pause, de se ressourcer et, surtout, de manger.

La nourriture, les décors, les costumes et les dialogues sont délicieux. Il y a la même joie dans chaque épisode, mais il y a aussi de la place pour plus de complexité – pour Julia, ses amis et les mouvements sociaux en évolution rapide de l’époque. Cette marge de nuance, notamment en ce qui concerne le genre et la race, rappelle une fois de plus aux téléspectateurs de ne pas porter de jugements hâtifs, de prendre du recul et de constater que le « progrès » semble différent pour chacun, semble différent pour chacun et est compliqué pour chacun. tout le monde.

Le monde de Julia est plus gris que ce que notre monde est autorisé à l’être, et personnellement, j’adore ça. Au lieu de se sentir didactique, la série offre aux personnages – et surtout à Julia – la capacité d’être réels et imparfaits et d’apprendre de leurs erreurs, pour ensuite répéter ces erreurs. Et cela se déroule sur fond de dîners de rêve, de défis culinaires compétitifs et de dîners intimes à la table de la cuisine de Julia.

C’est la capacité de la série à faire tant de choses tout en s’amusant qui rend sa récente annulation dévastatrice. Au milieu de cette saison, un personnage secondaire dit à Julia : « Votre émission, eh bien, elle me rend heureuse. Je cuisine avec vous tous les dimanches soir, et après une semaine longue et souvent difficile, c’est quelque chose.

Nous avons besoin de plus d’émissions comme « The French Chef », comme « Julia », de plus de télévision qui nous rendent heureux sans atténuer – ni obscurcir – la complexité de la vie, surtout quand une grande partie de la vie moderne peut sembler sombre et « difficile ».

Au début de la deuxième saison, Julia est frustrée car elle ne parvient pas à reproduire le poisson « éthéré » en croûte de pâtisserie qu’elle a dégusté au restaurant de Monsieur Bocuse. Son mentor au Cordon Bleu lui dit de ne pas s’inquiéter car à la troisième tentative, “on aura deviné la magie”.

C’est ce que je ressens à propos de la troisième saison perdue de « Julia ». Cela avait le potentiel d’être magique, un point culminant des ingrédients qui ont rendu les première et deuxième saisons si délicieuses avec la pratique et le temps nécessaires pour rendre la recette encore meilleure, pour produire une bouchée de nourriture si bonne qu’elle donne plus de saveur à la vie et plus de sens.

J’aurais aimé que « Julia » ait la chance d’organiser un autre dîner, avec une bonne ambiance, une nourriture encore meilleure et une conversation qui change de perspective.