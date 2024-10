Julia Louis-Dreyfus révèle 1 aspect de son rôle dans « Seinfeld » qui était « super difficile »

Julia Louis-Dreyfus » L’ascension vers la gloire n’est pas seulement due au fait qu’elle a obtenu un emploi dans « Saturday Night Live », puis yada yada yada, elle a remporté 11 Emmy Awards.

Dans un avant-goût de la prochaine apparition du comédien dans « Be My Guest with Ina Garten », via les gensl’ancienne de « Veep » a été interrogée par l’animatrice Ina Garten : « Quelle a été la période la plus difficile de votre carrière ? »

En réponse, Louis-Dreyfus a évoqué l’intervalle de temps entre son départ de « SNL » en 1985 et le moment où elle a décroché son rôle d’Elaine Benes dans « Seinfeld » en 1990.

Mais la star de « You Hurt My Feelings » a déclaré à Barefoot Contessa qu’une fois qu’elle était dans « Seinfeld », un nouvel obstacle était apparu pour elle.

« L’autre défi pour moi dans ma carrière a été de jongler », a déclaré Louis-Dreyfus à Garten. « Parce que pendant que je tournais « Seinfeld », par exemple, j’ai donné naissance à mes deux enfants. Super stimulant, mais aussi fabuleux, car je devenais très célèbre à cette époque et cela gardait vraiment tout cela en perspective.

Julia Louis-Dreyfus assiste à la première de « Downhill » en 2020. Steven Ferdman via Getty Images

Louis-Dreyfus a joué dans la sitcom à succès pendant les neuf saisons de 1990 à 1998. Elle et son mari, Brad Hall, ont accueilli leur premier fils Henry en 1992 et leur deuxième fils Charlie en 1997.

Lorsque Garten a demandé à Louis-Dreyfus si la production avait fait quelque chose pour cacher ses grossesses, comme « vous mettre derrière la plante en pot », l’icône de la télévision a répondu que cela s’était en quelque sorte produit.

« Ouais, eh bien, voyons. Le premier tour, oui. Je me tenais derrière les choses, je transportais des cartons, etc. », a déclaré Louis-Dreyfus. «Au moment où je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, personne ne s’en souciait. C’était comme si ça n’arrivait pas. Nous avons juste en quelque sorte… Je suis entré, j’étais là, et personne n’a rien dit.

L’affirmation selon laquelle personne n’a rien dit à propos de sa deuxième grossesse ne semble pas fondée. assez vrai cependant.

Lors d’une apparition en 2015 dans l’émission de Jerry Seinfeld, « Comedians in Cars Getting Coffee », Louis-Dreyfus a rappelé comment Seinfeld voulait gérer sa deuxième grossesse dans la série, selon le Hollywood Reporter.

Louis-Dreyfus dans le rôle d’Elaine Benes dans un épisode de « Seinfeld » en 1997, l’année même où elle a donné naissance à son plus jeune fils.

« Vous souvenez-vous de l’époque où j’étais enceinte d’environ cinq mois de mon plus jeune », a-t-elle rappelé à son ancienne co-star. « Grand comme une maison, et tu es venu vers moi et tu m’as dit : ‘Hé, j’ai une excellente idée. Et si nous écrivions cette saison qu’Elaine grossit ?’

Louis-Dreyfus a admis qu’après que Seinfeld ait suggéré ce complot, elle avait fondu en larmes. Mais apparemment, elle a ensuite changé d’avis. « C’était une excellente idée et nous aurions dû la faire », a déclaré Louis-Dreyfus.

Ou peut-être, un peu comme le Épisode controversé de « Seinfeld », « La Journée portoricaine », cette idée méritait d’être supprimée.