Julia Louis-Dreyfus se souvient des bons et des mauvais moments de la comédie à succès « Seinfeld ».

Après avoir fait rire les fans pendant près d’une décennie, l’actrice s’est souvenue de l’émotion écrasante qu’elle avait ressentie à la fin de la sitcom.

« Il y a eu une vraie période de chagrin à la fin de la série qui était réelle et ressentie », a-t-elle déclaré dans une interview avec Gens. « Parce que nous nous aimions tous tellement. »

La star de « Veep » a continué à se rappeler comment la dynamique entre ses co-stars se reflétait autant hors écran qu’à l’écran.

JULIA LOUIS-DREYFUS APPELLE « SEINFELD CURSE » « RIDICULE »

Louis-Dreyfus, 62 ans, a dépeint la comique Elaine Benes aux côtés de ses co-stars Jerry Seinfeld, Jason Alexander (George Costanza) et Michael Richards (Cosmo Kramer). Elle a ensuite remporté son premier Emmy pour son personnage « Seinfeld ».

« Seinfeld », co-créé par Larry David et Seinfeld lui-même, a suivi les quatre meilleurs amis célibataires confrontés à des moments humoristiques mais chaotiques en tant que résidents de New York. L’émission a été diffusée de 1989 à 1999 pendant 9 saisons.

Bien que Louis-Dreyfus ait été dévastée que les dirigeants du réseau aient décidé de mettre fin à l’émission, elle savait qu’elle devait poursuivre sa carrière à Hollywood.

JERRY SEINFELD RAPPELLE LE MOMENT CAST SAVANT QUE ‘SEINFELD’ ÉTAIT TERMINÉ

« Je me souviens très bien avoir voulu et pensé que je devais continuer à travailler », a-t-elle poursuivi en disant au média.

« Je voulais continuer à travailler. Je voulais continuer à faire ce qu’on appelle jouer. Je voulais continuer à le faire, ce que j’ai pu faire, ce qui est génial. »

C’est exactement ce qu’a fait Louis-Dreyfus.

Elle a joué dans « Les nouvelles aventures de la vieille Christine » et a décroché l’émission à succès de HBO « Veep ». Plus récemment, l’actrice hollywoodienne a joué dans « You People » et « Black Panther: Wakanda Forever » de Netflix l’année dernière.

En cours de route, elle a accumulé plusieurs prix Emmy et SAG. Louis-Dreyfus a même remporté un Golden Globe.

Louis-Dreyfus a ajouté qu’elle était ravie que « Seinfeld » continue de résonner auprès de différentes générations après avoir été hors des ondes pendant plusieurs années.

« Je pense que c’est incroyablement cool qu’il continue d’avoir de la vie », a-t-elle fait remarquer. « Je ne suis pas surpris, car c’est drôle, et ça résiste à l’épreuve du temps. »

Pendant ce temps, Louis-Dreyfus a récemment défendu la « malédiction de Seinfeld » au début du mois.

L’expression a été inventée après la fin de la sitcom emblématique en 1998 et ses principales stars semblaient avoir un peu de mal à trouver leur place.

Elle a convenu avec un intervieweur de Rolling Stone que le terme avait été « inventé par les médias ».

« Ils pensaient que c’était intelligent », a-t-elle noté. « Tu n’as pas besoin de moi pour prouver que c’est faux, c’était ridicule ! Ça n’avait aucun sens. J’étais étonné qu’il ait des jambes, parce que c’était tellement débile. Je ne sais pas comment le dire autrement ! »