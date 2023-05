Julia Louis-Dreyfus parle de la « malédiction de Seinfeld », la qualifiant de « ridicule ».

La star de « Veep » a convenu avec un intervieweur de Rolling Stone que le terme était « inventé par les médias. »

« Ils ont pensé que c’était intelligent », a-t-elle ajouté dans l’interview publiée mardi. « Tu n’as pas besoin de moi pour prouver que c’est faux, c’était ridicule ! Ça n’avait aucun sens. J’étais étonné qu’il ait des jambes, parce que c’était tellement débile. Je ne sais pas comment le dire autrement ! »

L’expression a été inventée après la fin de la sitcom emblématique en 1998 et ses principales stars semblaient avoir un peu de mal à trouver leur place.

Louis-Dreyfus, Jason Alexander et Michael Richards ont tous eu des sitcoms post-« Seinfeld » qui n’ont duré qu’une ou deux saisons, mais Louis-Dreyfus a rapidement retrouvé le succès avec « Les nouvelles aventures de la vieille Christine » et plus tard « Veep » de HBO. Elle était également dans « Black Panther: Wakanda Forever » en 2022.

Alexander continue d’avoir du succès à Broadway et a eu des rôles récurrents dans des émissions comme « Young Sheldon » et « The Marvelous Mrs. Maisel » et était un doubleur régulier sur « Star Trek: Prodigy » et « Harley Quinn ».

Richards a joué dans l’émission de courte durée « Kirstie » et était dans le film « Faith, Hope & Love » en 2019, mais sa carrière a faibli en 2006 après une tirade épithète raciale dirigée contre un chahuteur noir à l’un de ses stand- des spectacles. Richards a déclaré plus tard qu’il était « profondément, profondément désolé ».

Pendant ce temps, la star titulaire de « Seinfeld », Jerry Seinfeld, a choisi de revenir à ses racines de stand-up après la longue période de près de dix ans de l’émission de 1989 à 1998.

« Je voulais reprendre une vie tranquille », a déclaré l’homme de 69 ans à Extra en 2021 pour expliquer pourquoi il s’était éloigné des projecteurs.

« J’aime une vie simple, en fait », a-t-il déclaré. « Il y a une simplicité et une poésie à faire du stand-up. Il suffit d’écrire et de le jouer. Et s’ils aiment ça, vous avez passé une excellente soirée. »

Il a également réalisé le film d’animation « Bee Movie » en 2007 et a récemment retrouvé le succès à la télévision avec « Comedians in Cars Getting Coffee ».

Louis-Dreyfus a déjà plaisanté sur la « malédiction » lorsqu’elle a remporté son premier Emmy Award pour « Les nouvelles aventures de la vieille Christine ».

« Je ne suis pas quelqu’un qui croit vraiment aux malédictions, mais maudis ça, bébé ! » elle a applaudi dans son discours d’acceptation en 2006.

Larry David, qui a co-créé « Seinfeld » avec Jerry et a trouvé son propre niveau de succès avec « Curb Your Enthusiasm » après la fin de la sitcom, a également rechigné à l’idée de « malédiction ».

« C’était la chose la plus absurde, la plus idiote et la plus stupide de dire qu’il y avait une malédiction », a-t-il déclaré à Esquire en 2009. « C’est tellement ennuyeux d’entendre quelque chose comme ça. Il n’y avait pas de malédiction. C’est fou. Il y avait donc deux émissions de télévision essayé cela n’a pas fonctionné? Grosse affaire. Combien d’émissions de télévision fonctionnent ? »