Julia Louis-Dreyfus dit que la maternité était « un défi » pendant le tournage de « Seinfeld »

Juila Louis-Dreyfus a trouvé que devenir mère pendant le tournage de « Seinfeld » était « super difficile ».

Louis-Dreyfus, 63 ans, a connu une soudaine ascension vers la gloire en tournant la sitcom aux côtés de Jerry Seinfeld, Larry David, Jason Alexander, Michael Richards et d’autres.

L’actrice a parlé de la « période la plus difficile » de sa carrière lors d’un aperçu de « Be My Guest with Ina Garten ».

« L’autre défi pour moi dans ma carrière a été de jongler », a déclaré Louis-Dreyfus à Garten, selon le magazine People. « Parce que, pendant que je tournais « Seinfeld », par exemple, j’ai donné naissance à mes deux enfants. Super stimulant, mais aussi fabuleux, parce que je devenais très célèbre à cette époque, et cela gardait vraiment tout cela en perspective. «

Louis-Dreyfus a expliqué certaines des façons créatives dont la production a caché ses grossesses pendant le tournage.

« Est-ce qu’ils t’ont mis derrière la plante en pot pour qu’ils ne puissent pas voir que tu étais enceinte ? » » a demandé Garten dans le clip d’aperçu.

« Ouais, eh bien, voyons voir. Le premier tour, oui. Je me tenais derrière les choses, je portais des cartons, etc », se souvient-elle. « Au moment où je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, personne ne s’en souciait.

« C’était comme si rien ne se produisait. Nous avons juste fait quelque chose. … Je suis entré, j’étais là et personne n’a rien dit. »

Louis-Dreyfus a épousé son mari Brad Hall en 1987 après leur rencontre alors qu’ils fréquentaient l’Université Northwestern. L’actrice a décroché le rôle d’Elaine Benes dans « Seinfeld » peu de temps après, et la série a été créée en 1989.

Hall et Louis-Dreyfus ont accueilli leur fils Henry en 1992. Le couple a ensuite mis au monde leur fils Charlie en 1997.

Les deux fils se sont lancés dans l’industrie du divertissement après avoir fréquenté l’université. Henry a étudié à l’Université Wesleyan dans le Connecticut tandis que Charlie a fréquenté Northwestern, suivant le chemin de ses parents.

Louis-Dreyfus a admis qu’elle pouvait parfois être un peu une « maman » pour ses fils. Henry est musicien, tandis que Charlie a choisi de poursuivre une carrière d’acteur.

« Je suis heureuse de les aider avec des auditions et des scènes de lecture lorsqu’ils sont embauchés », a-t-elle déclaré à People en 2023. « Je suis très solidaire et fière. »

« C’est un processus lent, mais c’est tout aussi joyeux lorsqu’une nouvelle dynamique entre en jeu à mesure qu’ils deviennent adultes. J’aime entendre leurs opinions et observer ce qu’ils font. »