Julia Louis-Dreyfus a également une opinion sur le politiquement correct dans la comédie : « C’est juste bien d’être vigilant »

Déplace-toi, Jerry. Julia Louis-Dreyfus est entrée dans le chat.

Le mois dernier, le comédien Jerry Seinfeld a déclenché discours en ligne lorsqu’il a déclaré au New Yorker dans un entretien qu’il estimait qu’il n’y avait plus de « trucs drôles » à regarder à la télévision, se plaignant que c’était « le résultat de l’extrême gauche et des conneries du PC, et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres ».

Invité à répondre aux commentaires très médiatisés de son ancienne co-star de « Seinfeld » lors d’une récente entretien » au New York Times, Louis-Dreyfus a répondu pensivement : « Je crois qu’être conscient de certaines sensibilités n’est pas une mauvaise chose. »

« Si vous regardez la comédie et le drame, disons il y a 30 ans, à travers le prisme d’aujourd’hui, vous découvrirez peut-être des morceaux qui ne vieillissent pas bien », a-t-elle déclaré.

Sans vérifier le nom de son ancienne co-star, Louis-Dreyfus a ajouté : « Quand j’entends les gens commencer à se plaindre du politiquement correct – et je comprends pourquoi les gens pourraient s’y opposer – mais pour moi, c’est un signal d’alarme, car cela signifie parfois autre chose. »

La star de « Veep » a donné suite à ses premières réflexions lors d’un deuxième appel avec le journaliste, selon le Times.

Le politiquement correct, dira-t-elle plus tard, « dans la mesure où il équivaut à la tolérance, est évidemment fantastique ». Elle a ajouté qu’elle se réserve toujours le droit de « huer toute personne qui dit quelque chose qui m’offense, tout en respectant son droit à la liberté d’expression ».

« Je pense qu’il est bon d’être vigilant », a-t-elle ajouté.

Le plus gros problème, dit-elle, est la « consolidation de l’argent et du pouvoir » en ce qui concerne le « cloisonnement » des studios, des streamers et des distributeurs d’Hollywood, qu’elle considère comme la véritable « menace pour l’art ».