Julia Lester parle de son petit chaperon rouge “plus savant”

Sa version de Take Your Daughter to Work Day se rendait sur le terrain d’Universal Studios et traînait avec son père sur des tournages commerciaux. “J’ai toujours su dès ma naissance que c’était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie”, a déclaré Lester. “Alors pouvoir être entouré au quotidien et vraiment apprendre de ma famille, c’est une telle bénédiction.”

Née le 28 janvier 2000 à Los Angeles, Lester avait déjà joué deux fois dans des productions de “Into the Woods”: d’abord en tant que vache Milky White dans une production de théâtre communautaire lorsqu’elle était à l’école primaire (ses sœurs ont joué d’autres rôles) et la fois suivante à 18 ans en tant que Little Red dans un théâtre de 99 places à Los Angeles.

Alors que de nombreux acteurs redoutent de devoir essayer des rôles – compte tenu de leurs nerfs et de la probabilité statistique de rejet – Lester a déclaré qu’elle adorait auditionner.

“On vous donne l’opportunité de faire ce pour quoi vous avez été mis sur cette terre”, a-t-elle dit, “c’est-à-dire de jouer.”

Lester est également personnellement attiré par le personnage de Little Red, qui, après avoir été sauvé de la gueule du loup, porte un couteau pour se protéger, s’occupe de Jack (de la renommée du haricot magique) et grandit sous les yeux du public. . “Elle est si fougueuse et si drôle”, a déclaré Lester. “Dans de nombreux moments où les enjeux sont très importants et où des thèmes sombres se produisent, elle est un phare de comédie et de lumière. C’est toujours très amusant de pouvoir faire tomber la maison pendant un moment calme et sérieux.