Julia Fox taquine un rendez-vous avec Drake – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Julia Renard a parlé de ses précédentes romances très médiatisées suite à sa relation avec Kanye West et elle a semblé faire allusion à un rendez-vous avec l’ancien rival de Kanye Canard. Lors de sa récente apparition sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, le modèle a décrit une excursion extravagante passée avec un “A-lister”. Après que les fans aient pressé Julia de révéler si la date mystère était bien Champagne Papi, elle a dit timidement: “Peut-être.”

@bravowwhl Julia Fox parle de son meilleur rendez-vous avec une célébrité et taquine que c’était avec le rappeur Drake. #WWHL ♬ son original – BravoWWHL

La taquinerie est venue après qu’Andy ait demandé à Julia de nommer son rendez-vous préféré avec une célébrité. “A volé dans un jet privé, s’est blotti dans le jet, a atterri, a obtenu des sacs Chanel – c’était tout simplement génial”, a-t-elle répondu, avant de dévoiler l’identité de la date mystère. « Je ne peux pas dire. Je ne peux vraiment, vraiment pas dire, mais c’était évidemment un A-lister. Quelques minutes plus tard seulement, les fans ont demandé si c’était Drake et Julia a souri et a répondu timidement: “Peut-être.” Elle a sournoisement ajouté à Andy: “Tu n’aurais pas dû me donner ce coup.”

L’indice de son rendez-vous avec le hitmaker “Hotline Bling” s’aligne avec les rapports précédents de Page 6. Le point de vente a affirmé que Julia et Drake avaient eu une relation «chaude et lourde» à partir de février 2020 après que Drake l’a contactée sur Instagram pour la féliciter pour son rôle dans Gemmes non taillées. Et pour répondre à la question de tout le monde… oui Kanye, qui a été lié pour la première fois avec Julia le soir du Nouvel An 2021, savait tout sur le rendez-vous et n’était “pas ravi”, selon le point de vente.

Les sources du point de vente affirment que Julia et Drake ont d’abord traîné pour prendre un verre à l’hôtel Bowery à New York après la relation de Julia avec le père de son bébé. Pierre Artemiev a soudainement piqué du nez. Le lendemain de leur rendez-vous avec Big Apple, Drake se serait présenté chez Bloomingdale pour rendre visite à Julia pendant qu’elle effectuait un travail promotionnel. Une source a ajouté : « Ils ont fermé le magasin alors [Drake] pourrait visiter. Les étincelles ont continué à voler avec Drake offrant à Julia deux sacs Birkin avant de l’inviter à rester dans son manoir à Toronto pour un séjour. Cependant, les restrictions de voyage pandémiques l’ont forcée à rentrer chez elle aux États-Unis. L’affaire a semblé de courte durée, car des sources ont déclaré que Julia avait rapidement abandonné Drake lorsqu’elle s’était réconciliée avec Peter.

Comme les fans le savent, cette réunion a également été de courte durée, car Julia a rapidement trouvé un lien amoureux avec Kim Kardashian mari séparé. Après une romance éclair, Julia et Kanye semblaient s’être séparés à la Saint-Valentin 2022. Lors de son arrêt à WWHLJulia a dit à Andy qu’elle n’avait pas parlé avec Kanye depuis près d’un an.

