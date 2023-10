Julia Fox révèle ses derniers mots à Kanye West lors de leur rupture – Hollywood Life

Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Julia Renard a publié un nouveau mémoire qui détaille sa relation en montagnes russes avec Kanye Ouest y compris ce qui a conduit à leur rupture dramatique. Dans Dans l’évierl’actrice et mannequin de 33 ans écrit comment elle a envoyé un texto à Kanye, 46 ans, pour rompre après qu’il l’ait ignorée lors de sa fête d’anniversaire en février 2022. « Si tu m’aimais, tu me soutiendrais », Kanye aurait envoyé un texto à Julia, dit-elle dans son livre.

Le rappeur « Stronger » a alors appelé le Pierres précieuses non taillées star et a déclaré que, selon Julia, il « avait eu une bonne conversation » avec son ex Kim Kardashian et « a découvert beaucoup d’informations » sur Julia, notamment le fait qu’elle était « une toxicomane », ce qu’elle dit lui avoir déjà dit. «Peut-être que si tu écoutais davantage. Et sans oublier que vous l’étiez aussi ! » Julia a répondu à Kanye.

Après leur appel téléphonique, Julia écrit dans le livre qu’elle a demandé à son publiciste d’informer la presse que la relation était terminée. Elle dit qu’elle ne pouvait pas « échapper » à toutes les discussions sur sa romance avec Kanye qui faisaient la une de la presse à l’époque. Julia écrit qu’elle a dû s’empêcher de pleurer devant son fils Valentino2.

Plus tard, Julia a reçu des SMS et des appels de Kanye qui lui a demandé de signer un NDA, ce qu’il lui a demandé de faire pendant qu’ils étaient ensemble. Elle écrit dans son livre qu’elle a dit à Ye qu’elle ne signait pas le document. En réponse, Kanye aurait envoyé un texto à Julia : « Je ne peux pas être ami avec toi si tu ne le signe pas. » Elle a dit au rappeur par SMS : « Je vivrai. »

Julia et Kanye sont sortis ensemble pendant moins de deux mois début 2022. Julia raconte tout sur leur relation dans ses mémoires, y compris le fait qu’il lui a demandé d’être sa petite amie après un seul rendez-vous. Elle affirme également qu’il y a eu un manque d’intimité physique au cours de leur brève histoire d’amour.

Dans une interview avec Le New York Times publié en septembre, Julia a révélé qu’elle souhaitait se retirer du public après la sortie de son livre. « En fin de compte, mon objectif est de sombrer dans l’obscurité et d’écrire des scénarios, de développer des films, des émissions de télévision, peut-être des livres pour enfants », a-t-elle déclaré. Dans l’évier est sorti maintenant.