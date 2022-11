Julia Fox est sortie avec Kanye West pour “l’enlever de l’affaire Kim”

Julia Fox explique enfin sa relation avec Kanye West, s’ouvrant sur la raison extrêmement inattendue pour laquelle elle voulait sortir avec le rappeur en premier lieu.

La Gemmes non taillées L’actrice a été très honnête sur le fait qu’elle écrivait un livre, voulant enregistrer les détails les plus intéressants de sa vie et de sa relation pour ces pages. De toute évidence, l’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens voudront lire son livre est d’avoir un aperçu de sa relation de courte durée avec Ye, c’est pourquoi elle a essayé de limiter les informations qu’elle révèle sur leur temps ensemble.

Mais, après avoir reçu tant de questions sur les raisons pour lesquelles elle était impliquée avec Kanye pendant une période aussi chaotique de sa vie, elle a décidé d’expliquer son raisonnement… et il est sûr de dire qu’aucun de nous n’a vu cela venir.

Alors, pourquoi Julia Fox est-elle sortie avec Kanye West ? Eh bien, si vous croyez son histoire, elle a tout fait pour son amour de Kim Kardashian.

Fox a expliqué: “D’accord, puisque – j’allais juste écrire à ce sujet dans mon livre et ensuite vous l’acheter, mais je vais juste vous le dire gratuitement. Tout d’abord, l’homme était normal autour de moi et pas seulement cela, mais les Kardashian, quand j’avais une ligne de mode il y a 10 ans, ils ont en fait acheté nos vêtements et les ont vendus dans leurs magasins et donc j’ai toujours eu un amour pour Kim en particulier et même Kourtney en particulier et les aime tous à peu près. Mais non, comme les trois grands : Khloé, Kim, Kourtney. Ce sont mes filles. Quoi qu’il en soit, alors au moment où moi et lui nous sommes réunis, c’était comme s’il n’avait encore rien fait, vous savez, comme là-bas. Lui, la seule chose qu’il avait faite, c’était de changer le nom de la chanson et de dire : “Reviens-moi, Kimberly.” C’était comme vraiment la seule chose quand nous nous sommes rencontrés.

Elle a poursuivi: “Mais je me souviens juste d’être comme, ugh, il m’envoyait des textos, je ne répondais pas vraiment. J’étais comme si je n’avais pas vraiment envie de parler [with] encore cette célébrité. Tu sais ce que je veux dire? Rien n’en sort jamais. Ils sont plutôt ennuyeux. Ils ne sont pas ce que vous pensez qu’ils vont être. Mais il a continué et il était comme si vous aviez une mauvaise étiquette de texte et je me disais, oh mon dieu, Kanye me crie dessus. Que fais-je? Mais ensuite j’ai eu cette pensée : je me suis dit, oh mon dieu, peut-être que je peux le sortir du cas de Kim. Peut-être que je peux le distraire, juste le faire m’aimer et je savais que si quelqu’un pouvait le faire, c’était moi parce que quand je me décidais à quelque chose, je le faisais. Et je dirai que ce mois-là qu’on a passé ensemble, il n’était pas sur Twitter avant tout. Il n’était sur aucune forme de médias sociaux. Il n’a même pas parlé de sa relation. Nous n’avons vraiment parlé que de vêtements et d’idées bizarres et de plans pour l’avenir et de nos espoirs et rêves d’enfance et d’éducation. Et c’était vraiment magnifique, les gars.

“Au moment où il a commencé à tweeter, j’étais dehors”, a insisté Julia. “Et c’est le truc, c’est comme si les médias ont rapporté que notre relation s’était terminée une semaine après que c’était arrivé ou quelque chose comme ça. Donc pendant cette semaine, je pense que vous pensiez que nous étions ensemble, mais nous ne l’étions pas. J’avais déjà dit: ‘Mec, je ne vais pas rester dans les parages pour cette merde.’ Et aussi, j’ai réalisé assez rapidement qu’il n’allait pas accepter mon aide. J’étais comme, ‘Je veux l’aider. Je veux l’aider. J’avais l’air presque aussi stupide que vous les gars, en disant que j’aurais dû faire quelque chose pour l’empêcher de dire—comme, quoi ? Mais de toute façon, je délirais. Je pensais que je pouvais l’aider. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas fonctionné et maintenant nous sommes ici. Mais cela étant dit, vraiment, respectons profondément l’homme en tant qu’artiste. Je ne veux pas chier là-dessus. Je ne veux pas réduire toute sa carrière à ses très mauvais moments, tu sais ? Mais cela étant dit, je soutiens la communauté juive, point final.