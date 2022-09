Julia Fox est fière d’avoir largué Kanye West

Gemssssss non taillés muse Julia Fox a récemment rencontré Magazine standard du soir pour renverser des détails sur son couple rapide avec Kanye West tout en s’attribuant le mérite d’avoir annulé les choses.

La mère de l’un d’eux, âgée de 32 ans, a déclaré qu’elle et Kanye prenaient leur relation “au jour le jour” juste pour “voir où ça allait” avant leur séparation plus tôt cette année.

Julia Fox dit que les “drapeaux rouges” étaient sa raison de “tapoter”

Dans l’article de couverture, Julia a déclaré qu’elle et Kanye, 45 ans, avaient “une bonne dose d’étincelle romantique”, mais ont découvert que lorsque “la vraie vie s’installait”, leur mode de vie n’était pas durable.

« Je ne pouvais pas m’envoler une fois par semaine. Et j’ai tapoté au premier signe d’un drapeau rouge.

Au moment du jumelage de Julia et Kanye, M. West traversait des problèmes personnels très publics, notamment son divorce avec Kim Kardashian. Juliye a été liée pour la première fois après qu’ils étaient tous les deux à une fête du Nouvel An et ils ont rendu public leur romance dans un Histoire d’un magazine d’entretien. Leur romance s’est poursuivie et Kanye a offert à Julia et à ses amis des mini-sacs Birkin pour son 32e anniversaire début février.

Le 14 de ce mois, les choses étaient terminées. Fox a annoncé leur rupture le jour de la Saint-Valentin, le jour même où Kanye a envoyé à Kim un camion rempli de roses tout en reprochant à Pete Davidson d’avoir tenté de “détruire sa famille”.

Fox a dit au Norme du soir que les problèmes non résolus de Ye étaient trop pour elle.

«Les problèmes non résolus auxquels il était confronté. Il semble juste qu’il avait beaucoup à faire, et je n’ai tout simplement pas le temps, ni l’énergie. Je n’ai pas la bande passante ou la capacité émotionnelle pour cela. dit-elle.

L’actrice dit qu’elle est “fière” d’être sortie quand elle l’a fait et remercie d’être une mère pour lui avoir donné les moyens de prendre la décision difficile.

“Pré-Valentino [her son with Peter Artemiev] Julia aurait certainement tenu le coup et serait là plus longtemps.

Julia dit qu’elle est une “vraie salope **”

Quand ES lui a demandé si son partenariat avec Kanye était plus une question de publicité que de véritable romance, Julia a répondu que c’était BS. Cela vient après que Fox ait déclaré qu’elle était entrée dans la relation et s’était surnommée l’arnaqueuse n ° 1.

« C’est de tels taureaux—. Il a obtenu mon numéro grâce à un ami commun, point final.

Elle insiste sur le fait que rien de ce qu’elle fait n’est calculé ou pour attirer l’attention, notant “‘S’il y en a, ce n’est pas intentionnel. C’est juste qui je suis. Mon approche de la célébrité n’est pas si sérieuse. Si vous allez être célèbre et être inauthentique, les gens vont le voir. En ce moment, vous devez être une vraie salope dans une mer pleine de putains de faux, d’escalade sociale et de chasseurs d’influence.

L’actrice et mannequin a également parlé de sa guérison de la toxicomanie, de sa jeunesse et de sa relation avec la mode, en dehors de l’influence de Kanye.

Bien qu’elle et Kanye soient finis, nous aurons toujours les souvenirs de ces photos en denim pour nous rappeler les bons moments.