Julia Fox dit qu’elle regrette profondément de sortir avec Kanye West

Julia Renard dit qu’elle n’aurait jamais dû sortir avec quelqu’un Kanye Ouest … qualifiant leur brève romance de l’un des moments les plus inconfortables de sa vie.

JF dit qu’elle pense avoir été utilisée comme un pion durant leur relation… avant confirmant Vous êtes « l’artiste » dont elle a parlé dans ses mémoires « Down the Drain » – une personne qui, selon elle, a choisi ses tenues, lui a proposé de payer pour un travail de seins et lui a demandé de signer une NDA.