Julia Fox dit que sortir avec Kanye West, c’était comme s’occuper de son deuxième bébé – Hollywood Life

Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Julia Renard33 ans, admis sortir ensemble Kanye Ouest, 46 ans, c’était comme s’occuper d’un deuxième bébé, dans une nouvelle interview. L’actrice, qui était en couple avec le rappeur depuis un mois, est apparue dans un récent épisode de Le spectacle Drew Barrymore pour promouvoir ses nouveaux mémoires, Dans l’évieret a parlé de l’expérience de la romance.

« Je n’ai pu le faire que pendant un certain temps parce qu’en fin de compte, je pense qu’il avait besoin d’une personne à temps plein et je ne pouvais tout simplement pas être à temps plein », a-t-elle expliqué via Nous chaque semaine. «J’ai eu mon fils [Valentino] et puis il voulait beaucoup parler au téléphone, comme si je devais changer des couches alors j’ai acheté une paire d’AirPods pour pouvoir les garder pendant que je faisais des trucs de maman. C’était juste… c’était tellement écrasant et tellement insoutenable.

Julia partage Valentino, 2 ans, avec son ex Pierre Artemiev, et a dit qu’il était sa priorité numéro un. « En fin de compte, je ne peux donner la priorité à personne d’autre », a-t-elle ajouté dans l’interview. « Mon fils doit être le premier. C’est devenu trop. Je ne me suis pas inscrit pour avoir deux bébés. Je ne pouvais pas le faire. C’était comme deux bébés.

Julia a également expliqué à quel point elle avait été choquée par la rapidité avec laquelle sa relation avec Kanye, avec qui elle sortait en janvier 2022, a été rendue publique et par l’attention qu’elle a suscitée. « Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je pensais littéralement que personne n’en entendrait jamais parler, parce que la plupart du temps, vous sortez avec ces célébrités, mais elles sont très silencieuses et elles disent : ‘Ne publie pas de photo dans mon blog.’ salle de bain.’ Alors je pensais juste que ce serait un secret », a-t-elle expliqué. « Alors, quand la fuite a soudainement été mystérieusement divulguée, ce n’était pas moi, je ne m’y attendais vraiment pas du tout, et puis je l’ai simplement accepté. Je me disais : ‘OK, je ferai la mode, je porterai les vêtements.’ Je ferai ce qu’il dit.’

«Il voulait que je sois plus grand. Il l’a fait, comme lorsque je recevais beaucoup de presse, il était ravi », a également déclaré Julia à propos de son statut de célébrité à l’époque. « C’est ce qui le rend quand il a une vision pour quelqu’un, il devient très obsédé par cette vision, et cela devient presque comme son petit projet, son petit chef-d’œuvre en quelque sorte. »

Quant à savoir si elle sort avec quelqu’un ou non maintenant, Julia a révélé qu’elle était célibataire et heureuse de cette façon. « J’ai juré de renoncer aux hommes. C’est juste que si ce n’est pas cassé, ne le répare pas », a-t-elle dit.