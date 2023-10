Julia Fox dit que Kanye West a fait pipi devant elle avant de l’embrasser – Hollywood Life

Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Julia Renard parle de la nuit où elle s’est rencontrée Kanye Ouest pour la première fois en personne. Dans ses mémoires, Dans l’évier, Julia, 33 ans, révèle le moment où elle et le rappeur « Runaway », 46 ans, ont croisé les yeux sur la piste de danse. Après leur première rencontre passionnée, Julia admet qu’elle savait que c’était « le début de quelque chose de vraiment spécial ».

Cependant, les choses ont pris une tournure bizarre lorsque Kanye a conduit Julia dehors vers le parking où traînaient des enfants. « L’artiste commence à faire pipi sur le mur et je saute rapidement devant lui. « Tu ferais mieux de ne pas prendre de photos ! » Je crie après les garçons, qui ont déjà leur téléphone en main », écrit l’actrice.

Julia continue : « Une fois qu’il a remonté son pantalon, il met ses bras autour de moi et me serre plus près, m’embrassant passionnément. Il ne se soucie pas des garçons sur le parking ni du fait qu’à tout moment quelqu’un puisse nous prendre en photo.

Après leur baiser, Julia dit que Kanye lui a dit qu’elle le faisait se sentir comme sa « petite amie du lycée ». Le lendemain, Julia a passé la journée avec Kanye à jouer à UNO et à se détendre. Au dîner, il lui a demandé d’être sa petite amie. Julia révèle qu’elle « a immédiatement éclaté de rire » à sa question. Il a ensuite demandé à Julia de rendre publique leur relation après un jour.

À leur retour à New York, Kanye a ramené Julia dans sa suite d’hôtel pour essayer des portants et des portants de vêtements. Après avoir essayé un haut, Julia a fait remarquer au rappeur qu’elle ne pouvait pas porter ce vêtement sans soutien-gorge. « Je vais te faire refaire les seins si tu veux », a répondu Kanye, selon Julia.

Le Pierres précieuses non taillées La star a refusé son offre. Cependant, elle écrit que « ses paroles me collent comme un morceau de peluche sur mes vêtements, et je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment inconfortable ».

La relation entre Julia et Kanye a été brève. Ils ne sont sortis ensemble que quelques mois en 2022 après sa séparation très médiatisée d’avec Kim Kardashian. « Je pensais qu’en fin de compte, j’aiderais une situation précaire, mais j’ai appris très vite que j’étais en train d’être transformée en arme », a déclaré Julia. Le Los Angeles Times. « Je me sentais juste comme sa petite marionnette. » Les mémoires de Julia, Dans l’évierest disponible dès maintenant.