Julia Bullock et Davone Tines réinventent le récital de chansons

La chanson à l’ancienne (ou Lieder) – un chanteur en tenue de soirée se tenant stoïquement à côté d’un piano à queue délivrant des chansons artistiques en langues étrangères, non amplifiées dans une salle de concert bien trop grande pour l’intimité – a évidemment depuis longtemps besoin d’être rafraîchi. En effet, il a pratiquement disparu des scènes américaines.

Mais entrez Julia Bullock et Davóne Tines. Chacun est arrivé récemment en ville avec un programme de récital très personnel et révélateur, d’une intense intimité et d’une originalité théâtrale, proclamant avec audace la profonde renaissance du médium par une nouvelle génération.

Bullock a plongé de manière spectaculaire dans un cycle de chansons rarement entendu d’Olivier Messiaen, une heure d’agonie et d’extase pleine d’obscurités sur le mythe européen de Tristan, en utilisant un texte français parsemé de quechua, une langue indigène d’Amérique du Sud. La plongée profonde et spectaculaire de Tines a porté sur le magnifique chanteur, acteur et activiste noir du XXe siècle, Paul Robeson.

Bullock et Tines sont des noms qui se marient facilement. Ils ont le même âge. Ils sont formés à Juilliard. Ils sont tous deux passés très tôt sous l’aile du réalisateur Peter Sellars, et il leur a donné leur première grande visibilité, en particulier lorsqu’il était directeur musical du Ojai Music Festival 2016. A l’approche de la trentaine, ils faisaient preuve d’une telle force vitale qu’ils semblaient assurés de devenir les chanteurs phares de leur génération.

Et c’est ce qu’ils sont. Sellars les a portées à l’attention de John Adams et elles ont joué ensemble, avec une verve théâtrale brillante, dans son opéra de 2018, « Girls of the Golden West », dont une performance, enregistrée avec le Los Angeles Philharmonic, est sortie cette année sur Nonesuch. . Le premier enregistrement en récital de Bullock, « ​​Walking in the Dark », sorti sur Nonesuch fin 2022, a stupéfié le monde vocal par sa passion et a remporté un Grammy. Tines vient de sortir son premier enregistrement de récital Nonesuch, « Robeson », un autre KO de Nonesuch et un prétendant évident aux Grammy Awards.

Bullock et Tines sont également membres de l’American Modern Opera Company, un collectif de jeunes artistes dans de multiples domaines réinventant l’opéra. La production AMOC « Harawi » est dirigée par le co-fondateur de la compagnie Zack Winokur et met en vedette les danseurs de la compagnie Or Schraiber et Bobbi Jene Smith et le pianiste Conor Hanick. Bien qu’il n’ait pas été produit par l’AMOC, « Robeson » a été conçu par Tines et Winokur, qui l’ont commandé pour son nouveau festival d’été sur la Petite Île de Manhattan en juin.

Le festival d’Ojai, où Bullock s’est produit pour la première fois en tant qu’étudiant en 2011, devait présenter « Harawi » en 2022, mais il a dû être annulé lorsque Bullock a contracté le COVID-19. Il a depuis triomphé au Festival d’Aix-en-Provence avant d’arriver le 1er octobre au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills (en collaboration avec Ojai) et à Berkeley avant cela. Bullock a déclaré lors d’une table ronde après le concert que cela lui trottait dans la tête depuis une quinzaine d’années.

On a beaucoup parlé des circonstances du cycle d’une heure de Messiaen, pour lequel il a écrit ses propres textes de chansons. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le compositeur français, détenu depuis un an dans un camp de prisonniers de guerre, découvre que sa femme souffre d’une dépression nerveuse et que son état de santé se détériore.

Peu de temps après, il tombe amoureux d’un jeune pianiste et devient obsédé par le mythe de Tristan, dans lequel l’amour et la mort s’entremêlent existentiellement. Dans « Harawi », il commence à développer un nouveau langage musical. Des structures rythmiques étranges et compliquées et des harmonies surchauffées, ainsi que des cris d’oiseaux mystiques au piano, témoignent tous de la magie de son jeune amour.

Mais c’est la chanteuse qui porte cela à un nouveau niveau, alors qu’elle quitte un monde et entre dans un nouveau monde spirituel. Elle devient un nouvel être sans abandonner l’ancien.

La danseuse Bobbi Jene Smith, la chanteuse Julia Bullock et la danseuse Or Schraiber sur la scène valaisanne avec le pianiste Conor Hanick. (Jason Armond/Los Angeles Times)

Bullock incarnait toutes les contradictions de cet esprit d’amour et de mort, et Hanick, la réalité. Les danseurs – les sauts électriques de Schraiber et les mouvements enveloppants de Smith – ont secondé ce projet sur une scène nue, à l’exception d’un banc et d’un éclairage saisissant. Au fur et à mesure que la douzaine de chansons avançait, Bullock, qui est un danseur sensuel, absorbait le chagrin et la joie, chaque émotion étant de plus en plus intense. Chaque mot, qu’il soit français ou quechua, semblait avoir un double sens, tant sa production vocale était corsée. Elle a fait de « Harawi » un monument à la fois beau et sombre du chant.

« Robeson » revêt une signification personnelle tout aussi puissante pour Tines. Mais la structure de sa performance de 70 minutes, qui a ouvert la 85e saison du Monday Evening Concert au Zipper Hall de la Colburn School le mois dernier, dans le centre-ville de Los Angeles, était plus maladroite. Au lieu d’une discussion avant ou après la représentation, il a pris des pauses dans l’interprétation de numéros que Robeson considérait comme une écoute essentielle et a rejoint Hamza Walker, directeur de l’espace artistique à but non lucratif The Brick (anciennement LAXArt), pour déballer le programme.

Le sous-titre de « Robeson » est, en fait, « Unpacking a Classical Americana Electro-Gospel Acid Trip ». Tout au long de sa carrière, Tines, qui peut tenir le monde entre ses mains comme aucun autre chanteur que je connais aujourd’hui, a été comparé à Robeson, qui aurait fait la même chose. Mais plutôt que d’être Robeson, a expliqué Tines, son besoin a été de se libérer du grand chanteur.

Tines a commencé par interpréter « Some Enchanted Evening », à la manière de Robeson, en prononçant le monologue final d’Othello et en chantant des spirituals afro-américains, devenant de plus en plus en colère et pourtant aussi plus extatique à mesure qu’il progressait. « Lift Every Voice » a été un véritable ravissement. « Let it Shine » était le frisson d’une vie, l’incarnation même en chanson d’un trip acide, ou peut-être de l’illumination. Ce n’est qu’après avoir atteint cette hauteur qu’il a pu trouver la grâce de faire de « Old Man River », chanté comme un nouvel hymne à l’inspiration sombre, son épilogue, le passage final et significatif du trip acide.

Tous les voyages sous acide ont besoin de guides spirituels. Tines avait Khari Lucas, un artiste sonore multi-instrumental, et le pianiste de jazz John Bitoy. Avec eux, il a créé un nouveau monde sonore inspirant, trouvant un nouvel homme-rivière, qui a permis à Tines de transcender Paul Robeson sans l’éradiquer.