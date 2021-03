Jules, marié à la première vue, australien, réfute les affirmations de Jessika Power selon lesquelles elle connaissait Cam avant le spectacle

MARIÉ À première vue Jules Robinson de l’Australie a critiqué les affirmations de Jessika Power selon lesquelles elle connaissait Cameron Merchant avant de se rencontrer dans l’émission.

La femme d’affaires Jules a qualifié les commentaires de sa co-star de « décevants » et « incroyables » alors qu’elle discutait de son mariage avec Cam dans une nouvelle interview.

S’adressant au Times, la star de télé-réalité de 38 ans a déclaré: « C’est vraiment décevant. Quiconque nous connaît sait que ce n’est absolument pas vrai.

« Il faudrait que nous soyons de bons acteurs, c’est tout ce que je peux dire. »

Bien qu’ils soient mariés heureux maintenant, Jules a admis que ce n’était pas un «coup de foudre» mais plutôt une «vibe» à première vue car elle s’attendait à un grand prétendant pendant que Cam envisageait un match de blonde.

Jules a partagé: « Non, non, ce n’était pas le coup de foudre. Cam n’était pas quelqu’un que j’aurais regardé deux fois dans la rue. »

À quoi, Cam a ajouté: « Ce n’était pas le coup de foudre, mais c’était une ambiance à première vue ».

Ses commentaires surviennent une semaine après que sa co-star Jessika Power ait bizarrement affirmé que Jules et Cam se connaissaient AVANT de se rencontrer dans l’émission.

La jeune femme de 28 ans – qui a trompé son mari avant d’échanger son mari – a lancé une bombe sur la réussite de l’émission.

Elle a dit Métro: « J’ai cette étrange théorie du complot à propos de Cam et Jules, et tout le monde pense que je suis bizarre et fou mais je suis désolé… Il est impossible que vous rencontriez un parfait inconnu, fassiez tout ce que nous avons fait, et complètement aime cette personne, chaque aspect.

«Ils n’ont jamais eu un seul combat, ils n’ont jamais eu un seul désaccord, ils n’ont jamais rien eu. Ma théorie du complot est qu’ils étaient ensemble avant le spectacle.

« MAFS n’avait pas eu une histoire de couple réussie depuis très, très longtemps. Je pense qu’ils avaient besoin de ça, alors je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont trouvé un couple qui était déjà ensemble. »

Malgré les pensées de Jessika sur la mise en scène du spectacle, un porte-parole de l’heureux couple a insisté: « Je peux confirmer que Cam et Jules ne s’étaient jamais rencontrés auparavant et que tous les candidats avaient véritablement participé à l’expérience en tant qu’étrangers. »

Le couple s’est fiancé à la fin du spectacle et s’est marié en novembre 2019.

Il a été diffusé à l’origine dans l’émission de nouvelles australienne A Current Affair, animée par la présentatrice Tracy Grimshaw.

L’événement a eu lieu au Acre Eatery de Camperdown Commons à Sydney, en présence des co-stars de MAFS Heidi, Elizabeth, Cyrell, Mick, Melissa, Billy et Bronson.

Puis, à peine six mois plus tard, l’heureux couple a annoncé qu’ils attendaient un bébé ensemble.

Oliver Chase Merchant est né le 3 octobre de l’année dernière.