Jules Kounde: Barcelone confirme la signature du défenseur de Séville pour un contrat de cinq ans après que Chelsea ait ciblé le Français | Nouvelles du football

Barcelone a confirmé la signature de Jules Kounde après que le directeur sportif de Séville, Monchi, a affirmé que Chelsea avait raté la signature du défenseur car ils avaient des doutes quant à sa place dans leur équipe.

Barcelone a annoncé vendredi soir que Koundé signerait un contrat de cinq ans au Camp Nou lorsqu’il sera présenté comme joueur du Barça lundi.

Le joueur de 23 ans aura également une clause de libération d’un milliard d’euros (839,6 millions de livres sterling) dans son contrat.

Kounde s’est déjà associé à l’équipe de Xavi après avoir participé à sa première séance d’entraînement au club vendredi après-midi.

L’ancien défenseur bordelais devient la cinquième recrue estivale du Barca après les arrivées de Robert Lewandwoski, Raphinha, Franck Kessie et Andreas Christensen.

Pendant ce temps, la recherche de Chelsea pour un autre défenseur se poursuit après Sky Sports Nouvelles a révélé plus tôt cette semaine que les Blues tenaient au défenseur français de Leicester Wesley Fofana.

L’équipe de Thomas Tuchel a perdu Antonio Rudiger et Christensen face au football espagnol, le duo rejoignant respectivement le Real Madrid et Barcelone.

Pourquoi Chelsea a-t-il raté Koundé ?

Le chef du transfert de Séville, Monchi, a blâmé Chelsea pour l’échec du transfert de Kounde à Stamford Bridge après que l’équipe de Premier League eut convenu d’une redevance pour l’international français la semaine dernière.

Monchi a déclaré aux chaînes de Séville que le club de l’ouest de Londres avait volontairement arrêté les pourparlers le week-end dernier en raison de doutes de dernière minute.

“Chelsea nous a maintenus en pourparlers le mois dernier et nous et le joueur sommes parvenus à un accord verbal avec eux jeudi dernier”, a déclaré Monchi.

“Mais au dernier moment, alors que tout semblait scellé et convenu, Chelsea avait quelques doutes sur le mouvement que cela aurait provoqué dans son effectif, et si le type de joueur dont ils avaient besoin était en fait un profil comme Jules Kounde ou quelqu’un autre.

“Les pourparlers ont piétiné le week-end, et même s’ils ont fait une très bonne offre, ils ont préféré attendre, ce qui est tout à fait logique et normal. Au cours de cette dure négociation, [Barcelona sporting director] Mateu Alemany a manifesté son intérêt pour la première fois lundi.

“Nous leur avons demandé de faire une offre et leur première n’a pas répondu à nos attentes. Mais après y avoir travaillé, également grâce à un effort important du côté de Barcelone, nous sommes arrivés à un chiffre très important qui constitue la vente record en l’histoire du club.

“Chelsea est ensuite revenu à la table, mais nous avons finalement accepté l’offre de Barcelone car elle était meilleure que celle de Chelsea. Finalement, nous avons vendu le joueur à un club dans lequel il est heureux d’aller, tandis que Séville a pu obtenir les meilleures conditions possibles.”

Sky Sports Nouvelles a rapporté jeudi qu’après avoir conclu un accord, Chelsea était préoccupé par le manque de mises à jour du joueur samedi et craignait le pire d’ici la fin de la journée.

La hiérarchie a accepté d’examiner d’autres cibles lorsqu’ils sont rentrés au Royaume-Uni dimanche après-midi après leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Tuchel “agacé” par la poursuite d’Azpilicueta par le Barça

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il était “un peu” ennuyé par Barcelone à cause de sa poursuite de Cesar Azpilicueta.

Le joueur de 32 ans a encore 12 mois sur son contrat avec Chelsea et aurait demandé à quitter le club après une décennie à Stamford Bridge pour retourner dans son Espagne natale avec Barcelone.

Mais Tuchel dit qu’il n’est pas sûr de vouloir donner à Azpilicueta “ce qu’il veut”, et pense que le Barça a sous-évalué le défenseur, comparant sa valeur à celle de la récente capture de Chelsea, Koulibaly, qui a signé pour 33 millions de livres sterling.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été agacé par la poursuite d’Azpilicueta par les géants espagnols, Tuchel a répondu: “Peut-être un peu.”

Interrogé sur l’avenir de l’Espagnol, Tuchel a déclaré : “C’est une question difficile car je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut.

“À un moment donné, il s’agit de ce que nous voulons. Je viens de faire la comparaison sur combien nous nous sommes battus pour Koulibaly, qui est un joueur de l’équipe nationale et à peu près le même âge.

“C’est un joueur extrêmement important pour Naples mais nous avons un international espagnol qui est capitaine à Chelsea. Je le vois peut-être au même niveau mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne sais pas si je veux donnez-lui ce qu’il veut car c’est un grand joueur.

“Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut.Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea.

“Il n’aime pas ça mais il comprend. C’est dur pour lui parce que l’autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se calmeront, alors il pourra jouer à son plus haut niveau.”

