ESCAPE to the Country, Jules Hudson, a laissé un couple stupéfait alors qu’il marchait à mi-chemin d’une visite.

Le présentateur de 51 ans a été rejoint par Jennifer et Graham de Faversham dans leur quête pour trouver leur maison de rêve dans le Herefordshire.

4 Jules Hudson a laissé un couple surpris après son départ lors d’une visite à domicile Crédit: BBC

Lors d’un nouvel épisode diffusé lundi, le couple disposait d’un budget sain de 700 000 £ pour trouver une «maison lumineuse et spacieuse» avec un minimum de trois chambres et un garage ou un atelier.

Cependant, les téléspectateurs ont repéré Jules agissant hors de son personnage après qu’il ait offert peu d’aide ou de conseils au couple.

Au cours des trois visionnages de la maison, l’animateur de télévision a laissé le couple explorer par lui-même, dans la dernière propriété, il a abandonné le visionnement à mi-chemin en leur disant « C’est parti! ».

Le couple a visité Jules Mystery House situé à The Bage, qui est situé dans la Golden Valley à la frontière avec le Pays de Galles.

4 Le couple de Faversham a été impressionné par la propriété spacieuse Crédit: BBC

La magnifique propriété comptait huit acres avec un petit ruisseau datant des années 1800.

La propriété en pierre, qui était à l’origine un pub, avait de vastes espaces, y compris une immense cuisine avec une salle à manger séparée, une buanderie, un bureau et les doubles portes de la véranda qui s’ouvraient sur le jardin.

Graham a été immédiatement impressionné par la propriété de trois étages, il a dit: « Cela fonctionne vraiment très bien. »

Jules leur a alors donné carte blanche pour explorer la maison, il a remarqué: « C’est votre signal, il y a les escaliers, c’est parti! »

4 L’expert immobilier a dit au couple « allez-y » et leur a montré les escaliers pour continuer à explorer Crédit: BBC

L’expert immobilier a ensuite laissé le couple à leur accord et est parti à mi-chemin de la visite.

Le couple a été laissé perplexe mais a continué à l’étage jusqu’à la salle de bains familiale et une salle de douche pour desservir trois chambres – une simple et deux doubles.

La maison offrait également une collection de granges, dépendances et écuries et était sur le marché à 645 000 £.

Le couple a été laissé sans voix par un vaste espace extérieur, Graham a demandé: « Avec les huit acres? »

4 Le couple est tombé amoureux de l’immense propriété et a tenu à faire une offre Crédit: BBC

Graham a répondu: «Si vous ne voulez pas les huit acres, la famille qui les vend sont des agriculteurs ici et vous soulagera volontiers de ce que vous ne voulez pas, cela se reflétera bien sûr dans le prix final demandé, sous réserve à la négociation. »

Mais le couple a dit à Jules qu’ils voulaient la terre car ils pouvaient y voir un énorme potentiel et étaient satisfaits du prix demandé.

Les téléspectateurs ont vu le couple tomber amoureux de la propriété car ils ont révélé que ce serait un véritable « projet » pour eux de « se mettre les dents » et qu’ils étaient sérieux au sujet de la proposition.

Escape to the Country est diffusé en semaine à 15 heures sur BBC One.