JULES BREACH: Messi Mania fait sa marque à Miami et l’Argentin est sur le point de battre des records dans son nouveau club

Miami, Floride. C’est une ville synonyme de palmiers, de plages de sable blanc – et maintenant de Lionel Messi. L’Inter Miami a fait l’une des signatures de l’été pour amener l’un des plus grands footballeurs de l’histoire dans la Major League Soccer, et le sud de la Floride a été consumé par Messi Mania.

En arrivant à Miami, vous ne tarderez pas à voir quelqu’un porter le maillot rose emblématique du club avec le nom du grand argentin dans le dos. Cependant, vous auriez de la chance d’en trouver un n’importe où – la demande était tout simplement aussi élevée au moment de ses débuts complets en juillet. Même dans le magasin éphémère Adidas Messi spécialement dédié à Lincoln Road, ils n’avaient plus que du 3XL pour hommes en stock, tel est l’attrait depuis que le vainqueur de la Coupe du monde a déménagé aux États-Unis.

Pourtant, l’Inter Miami sera probablement le dernier club professionnel de Messi avant qu’il ne raccroche, le battage médiatique est donc plus que justifié. Le visage de Messi est partout, ornant les côtés des bâtiments, avec la zone de graffitis populaire de Wynwood présentant plus d’une impressionnante fresque murale de Messi.

Messi a eu un grand impact sur et en dehors du terrain depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami (Crédit image : Getty Images)

Au stade DRV PNK, le soir des débuts en club du joueur de 36 ans contre Atlanta United, le soleil était au rendez-vous alors que des milliers de fans arrivaient scandant le nom de Messi, impatients d’avoir un aperçu de la superstar en action. Il avait déjà fait sa première apparition en tant que remplaçant cinq jours plus tôt, quand – naturellement – ​​il avait marqué le but vainqueur à la 94e minute sur un coup franc spectaculaire.

Lors de sa première titularisation, il a enchaîné devant un stade à guichets fermés avec deux autres buts, une passe décisive et un coup de main pour créer l’autre but dans une victoire 4-0. Demandez à n’importe quel supporter de l’Inter Miami et il vous dira que les victoires 4-0 ne sont pas quelque chose qui arrive très souvent là-bas.

Messi a été rejoint par son ancien coéquipier de Barcelone, Sergio Busquets, et parfois les deux hommes avaient l’air de jouer dans un match d’entraînement. Busquets avait tellement d’espace au milieu de terrain qu’à un moment donné, il a fait quelques dépassements juste pour le plaisir… avant d’être éliminé par un joueur d’Atlanta.

(Crédit image : Getty Images)

Messi avait l’air sans effort. Il le fait souvent, bien sûr, mais avec autant de temps sur le ballon que l’opposition lui a donné lors de ce match de Coupe des Ligues, il a sélectionné des passes époustouflantes et créé des mouvements complexes qui ont impressionné la foule.

Il a également donné instantanément plus de confiance à ses nouveaux coéquipiers du club, et s’ils continuent à ce rythme, l’équipe sera sûre de réussir dans un avenir proche. L’Inter Miami était en bas de la Conférence Est lorsque Messi a quitté Paris pour la Floride, et bien qu’il soit peu probable qu’ils atteignent les séries éliminatoires de la Coupe MLS en octobre afin de concourir pour l’argenterie, ce n’est pas mathématiquement impossible.

L’impact de Messi a été si impressionnant qu’il deviendra probablement leur meilleur buteur d’ici moins d’un an. Lors de ses trois premiers matches, il figurait déjà parmi les 10 meilleurs buteurs de l’Inter Miami et ne perdra pas de temps pour traquer son ancien coéquipier argentin Gonzalo Higuain, qui détient le record du club de 29 buts.

Le stade en plein air, qui n’accueille que 21 000 supporters, était magnifique au coucher du soleil et les supporters continuaient de créer une atmosphère de fête. Il n’y avait qu’une seule personne qu’ils étaient là pour voir, et ce n’est plus le propriétaire David Beckham. Il n’est donc pas surprenant que dès que le numéro 10 argentin est entré sur le tableau des remplaçants à la 78e minute, au moins la moitié de la foule s’est dirigée vers la sortie alors que le petit magicien quittait le terrain.

C’est toujours un privilège absolu de regarder certains des plus grands joueurs du monde au travail, mais c’est un match que j’ai pu apprécier uniquement en tant que fan – fan de l’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vu jouer. Le beau jeu. La fièvre de Messi ne va pas disparaître de si tôt.

Retour au travail

La Premier League est de retour et je suis ravi d’être aux premières loges chaque samedi dans mon nouveau rôle au bord du terrain chez TNT Sports. En tant que fan de football, il n’y a rien de mieux que d’être dans le stade un jour de match. En plus de toutes les grandes interviews, je suis ravi d’animer également l’émission Early Kick Off, une demi-heure avant le match. la construction commence.

Nous aurons encore plus d’accès aux terrains avant l’arrivée des équipes, afin que nous puissions jeter un coup d’œil dans les coulisses, obtenir des interviews exclusives et discuter de certains des sujets d’actualité qui se sont développés tout au long de la semaine. Ça va être une saison amusante !