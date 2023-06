JULES BREACH: L’Angleterre peut encore gagner la Coupe du monde féminine malgré une perte d’expérience abondante

Plus de 400 sélections d’Angleterre. C’est ce qui manquera à cette Coupe du monde féminine par rapport à l’équipe des Lionnes triomphante l’an dernier.

La capitaine Leah Williamson, la gagnante du Soulier d’or de l’Euro 2022 Beth Mead et le talent d’élite Fran Kirby sont blessés, tandis que les légendes Jill Scott et Ellen White ont pris leur retraite. C’est beaucoup d’expérience à perdre avant un tournoi majeur.

Cependant, cela n’a pas fait douter la nation que Sarina Wiegman peut à nouveau mener l’Angleterre à la gloire, à peine 12 mois après avoir remporté son premier trophée. Il est impossible de remplacer Williamson, Kirby et Scott, mais Wiegman a quand même constitué une équipe polyvalente, profonde, de qualité et un mélange de jeunesse et de savoir-faire en tournoi.

Il y a six joueuses qui n’ont jamais participé à un tournoi auparavant – Katie Zelem, Esme Morgan, Laura Coombs, Katie Robinson et le duo de Chelsea Niamh Charles et Lauren James – et ce qui leur manque d’expérience devrait être contré par leur soif d’impressionner les plus grands. organiser.

James, en particulier, est une joueuse qui peut éblouir et exciter, et elle ajoute quelque chose de différent à l’équipe par rapport à l’année dernière. Il n’y aura pas beaucoup d’équipes en compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont un joueur avec le facteur X de James. Ce pourrait être l’été où son étoile montante devient mondiale.

C’est une équipe différente de l’Euro, mais la ligne avant de l’Angleterre est toujours terriblement bonne.

La meilleure buteuse de la WSL cette saison, Rachel Daly, a joué à l’arrière gauche l’été dernier, mais après ses exploits à l’avant pour Aston Villa cette saison, Wiegman l’a choisie comme attaquante.

Beth England a retrouvé sa place pour la première fois depuis septembre après un passage intelligent aux Spurs en janvier, où elle a marqué 12 buts en 12 matchs. Elle n’a pas participé à l’Euro et Wiegman a reconnu sa résilience – une qualité clé si l’Angleterre veut aller loin. Alessia Russo, Chloe Kelly et Ella Toone ont toutes connu des saisons brillantes et ont maintenant une chance de jouer des rôles encore plus importants.

Pour équilibrer une partie de l’exubérance juvénile, Lucy Bronze et Millie Bright ont toutes deux passé des tests de condition physique pour faire partie de l’équipe et leur expérience sera vitale. Bright appréciera d’être capitaine de l’équipe en l’absence de Williamson – elle l’a déjà fait sous Wiegman – et son leadership sera essentiel, en particulier pour les jeunes joueuses du groupe.

En plus du talent sur le terrain, l’Angleterre a l’un des meilleurs managers du jeu. Gagnante éprouvée de tournois avec l’Angleterre et ses Pays-Bas natals, Wiegman sera à nouveau le moteur de l’équipe. Menant les Lionnes à la victoire à l’Euro, et plus récemment aux tirs au but à la Finalissima, elle est forte et déterminée dans ses méthodes, et a prouvé qu’elle pouvait motiver les joueurs à croire qu’ils pouvaient aller jusqu’au bout.

Ainsi, alors que nous nous dirigeons vers la plus grande Coupe du monde féminine de tous les temps, avec 32 pays en compétition pour la première fois, nous pouvons considérer comment cela a donné au football féminin la chance de se développer encore plus. Des nations comme la République d’Irlande, Haïti, les Philippines, le Vietnam et le Panama se sont qualifiées pour la première fois, ce qui leur a permis de montrer leur talent dans le monde entier.

En tant que titulaires, les États-Unis aimeront leurs chances comme toujours, même avec une équipe qui a beaucoup changé, et avec certains des autres favoris, dont l’Allemagne, la France et l’Australie, co-hôte, l’Angleterre devra être au sommet de son art, même sans certains de leurs joueurs les plus expérimentés. Les Lionnes sont les reines actuelles de l’Europe, mais elles sont plus que capables de terminer cet été comme officiellement la meilleure équipe du monde.

La fin de BT Sport Score

Le dernier jour de cette incroyable saison de Premier League 2022/23 a également marqué la fin de BT Sport Score. Je me souviens du tout premier jour comme si c’était hier: entrer dans le studio colossal du parc olympique dans l’est de Londres avec très peu d’expérience de diffusion de cette envergure, avant que cela ne devienne ma vie tous les samedis pendant sept ans.

C’est un rôle de présentation unique et j’en ai adoré chaque minute. La nature complètement non scénarisée de suivre les matchs en direct de 15 heures au fur et à mesure qu’ils se déroulent et de décrire l’action au fur et à mesure qu’elle se déroule est exaltante, et sa nature imprévisible la rend si excitante chaque semaine. Le nombre de personnes qui jouent un rôle dans la réalisation de ces programmes est incroyable, et je suis très fier d’avoir fait partie de BT Sport Score du début à la toute dernière émission.