JULES BREACH: l’Angleterre a montré qu’elle était déterminée à engranger des victoires majeures avant l’Euro 2024

Lorsque les qualifications pour l’Euro 2024 ont débuté en mars, l’Angleterre était à l’honneur pour la première fois depuis son chagrin au Qatar. Malgré l’agonie de la Coupe du monde, Gareth Southgate a décidé de continuer en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre et, après les deux premiers éliminatoires, cela semble être une bonne décision.

Une victoire en Italie suivie d’une victoire à domicile contre l’Ukraine place les Three Lions en tête du groupe C après deux des matches les plus difficiles qu’ils joueront sur la route de l’Allemagne, alors qu’ils se préparent maintenant pour des rencontres avec Malte et la Macédoine du Nord en juin, avec le dernière équipe d’Angleterre annoncée cette semaine. Cette victoire 2-1 contre l’Italie était significative.

C’était le premier succès compétitif de l’Angleterre contre les Italiens en 45 ans, et leur première victoire contre les Azzurri en Italie depuis 1961.

Harry Kane est également entré dans l’histoire en devenant le meilleur buteur d’Angleterre, dépassant le précédent record de Wayne Rooney – un moment de fierté pour lui et la nation.

Mis à part les jalons, le mode de victoire a montré à cette équipe d’Angleterre un côté qui sera nécessaire lors des tournois majeurs. Nous nous sommes habitués à ce que l’Angleterre laisse filer des avances, et ce sentiment trop familier est revenu à 2-0 après une excellente première mi-temps à Naples. Une perte de contrôle au début de la seconde période, un but encaissé et l’expulsion de Luke Shaw ont laissé l’Angleterre s’accrocher avec anxiété pendant les 10 dernières minutes.

Ces sorts fragiles nous ont coûté dans le passé, mais à cette occasion, les hommes de Southgate ont réussi à montrer une autre facette. Ils ont creusé et ont tenu bon pour une précieuse victoire contre les champions d’Europe. L’Italie n’a même pas réussi un tir cadré après que l’Angleterre soit tombée à 10 hommes.

Harry Kane célèbre avec ses coéquipiers après être devenu le meilleur buteur anglais du football international (Crédit image : Getty Images)

C’était une grande victoire qu’ils ont soutenue par une victoire confortable contre l’Ukraine lors d’un Wembley émouvant quelques jours plus tard : six points sur six disponibles, mais tout aussi important est la conviction croissante que cette équipe est capable de battre les meilleures équipes.

Les matchs contre Malte et la Macédoine du Nord devraient voir l’Angleterre renforcer sa domination sur le groupe, tout en donnant à Southgate la chance d’expérimenter et de résoudre quelques énigmes. Dans la ligne avant de son système 4-3-3 préféré, Kane et Bukayo Saka sont des shoo-ins, mais il a mal à la tête à gauche et nous pourrions voir des opportunités pour tout ou partie de Jack Grealish, James Maddison et Marcus Rashford dans ce poste.

Ailleurs, Harry Maguire a été un partant automatique pour Southgate mais est parfois le demi-centre de cinquième choix pour Erik ten Hag à Manchester United. Le moment est peut-être venu de voir d’autres options à l’arrière – Tyrone Mings, Marc Guehi et Lewis Dunk sont tous dans l’équipe.

Bien que les joueurs insistent sur le fait que les questions nationales ne sont pas dans leur esprit pendant le service international, attendez-vous à ce que les murmures du départ de Kane de Tottenham pour Manchester United s’intensifient lorsque le capitaine anglais sera à Old Trafford pour le match de Macédoine du Nord le 19 juin.

Cependant, l’un des plus grands points positifs de Southgate est que peu importe ce qui se passe dans leurs clubs, cette équipe d’Angleterre n’a jamais été plus ensemble, et l’accent sera mis sur un pas de plus vers Allemagne 2024. Gagnez ces deux matchs et l’Angleterre aura pratiquement obtenu l’une des deux places de qualification automatique.

Quels problèmes Manchester United devra résoudre pour gagner à nouveau en Europe

L’un de mes moments forts cette saison a été de suivre Manchester United dans sa quête d’un trophée européen. Bien qu’ils aient échoué, il a été fascinant d’avoir une place au premier rang pour chaque match de la Ligue Europa dans l’un des plus grands clubs de football du monde.

Erik ten Hag n’a pas eu une première saison simple, mais j’ai trouvé son honnêteté et son approche directe rafraîchissantes lorsqu’il nous a parlé, n’esquivant jamais les questions, peu importe à quel point elles étaient difficiles.

Jules Breach avec Paul Scholes et Owen Hargreaves lors de la campagne Europa League de Manchester Untied (Crédit image : Jules Breach)

Nous avons couvert chaque match sur BT Sport avec Paul Scholes et Owen Hargreaves, qui ont tous deux joué sur certaines des plus grandes scènes, et quand ils voient leurs yeux s’illuminer au Camp Nou pour le match contre Barcelone, cela vous rappelle à quel point c’est un privilège. être au bord du terrain pour ces jeux. Le match retour a fourni ce qu’ils ont tous deux décrit comme la meilleure ambiance à Old Trafford depuis que Sir Alex Ferguson était aux commandes.

United a été éliminé par Séville en quart de finale. Séville était impressionnant, mais les deux manches ont fourni plus de preuves que les erreurs stupides et la profondeur de l’équipe font partie des problèmes que Ten Hag devra résoudre si United veut à nouveau remporter des trophées européens.