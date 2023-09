Essayez de dire aux fans de Brighton que la Ligue Europa n’a pas d’importance. Il est révolu le temps où les jeudis ressemblaient à une suite difficile à la Ligue des champions. Désormais, la Ligue Europa mérite vraiment sa soirée sous les projecteurs du football. C’est une nuit pour les rêveurs, car tout peut arriver.

Oui, la Ligue des Champions, c’est l’élite. Il est doté de prestige et met en vedette certains des meilleurs joueurs du monde. C’est toujours le trophée que tous les clubs veulent remporter. Mais, chez le petit frère du football européen, vous avez la garantie d’un tirage au sort plus diversifié, de journées à l’extérieur dans des villes où vous n’auriez jamais pensé voyager autrement, et de quelques géants européens pour faire monter la température. Tout cela en fait une compétition de coupe divertissante et imprévisible.

Ces dernières années, j’ai été aux premières loges de la Ligue Europa, présentant des matchs en direct sur tout le continent. J’ai donc pu constater à quel point les équipes sont désespérées de la gagner. L’une des particularités des tournois du jeudi soir est que presque toutes les équipes démarrent leur campagne en pensant pouvoir aller loin.

Les supporters de Brighton ont apprécié de voir leur club atteindre les sommets du football européen (Crédit image : Getty Images)

Souvent, les équipes impliquées pensent que remporter un trophée européen l’emporte sur un meilleur classement dans leur division. La saison dernière, West Ham s’est tellement concentré sur la conquête de son premier grand titre européen depuis 1965 qu’il s’est mis dans une position précaire au niveau national. Mais demandez à n’importe quel fan des Hammers maintenant, et ils vous diront que cela valait bien 10 mois d’agonie pour cette nuit à Prague.

C’est ce qui le rend si amusant. Cela semble avoir plus d’importance pour ces clubs, non seulement de gagner, mais aussi de concourir, et je sais exactement ce que cela ressent en tant que fan de Brighton & Hove Albion.

Les Mouettes sont en Europe pour la première fois de leur histoire. Roberto de Zerbi a son équipe qui joue le meilleur football que les fans d’Albion aient jamais vu, et l’hymne de la Ligue Europa retentira à l’Amex. J’en ai la chair de poule rien que de penser à ces jeudis soirs sous les lumières.

Cela semble toujours irréel aux supporters qui ont suivi Brighton contre vents et marées – depuis les voir presque tomber de la Ligue de football en 1997, devoir partager le terrain avec Gillingham et jouer au Withdean, jusqu’à ici et maintenant, partir en tournée européenne. .

Le nouveau terrain a ouvert ses portes en 2011, lorsque le club était en championnat. Lors de leur premier match de championnat là-bas, ils ont battu Doncaster, qui joue désormais son football en Ligue Deux. En 2017, Brighton a obtenu une promotion en Premier League, et six saisons plus tard, le stade situé en face de l’Université du Sussex – où j’ai étudié et vu l’Amex se construire de l’autre côté de la route – accueillera l’Ajax, Marseille et l’AEK Athènes dans le cadre de la compétition. phase de groupes.

Brighton affrontera l’Ajax, Marseille et l’AEK Athènes en Ligue Europa cette saison (Crédit image : Getty Images)

Les visiteurs des Pays-Bas, de France et de Grèce peuvent savourer une tarte Piglets Pantry dans le hall et boire une pinte de Harvey’s pour la laver. Incroyable. L’ascension du club sous la direction de Tony Bloom est tout simplement stupéfiante et a été dûment reconnue, le football européen étant quelque chose à célébrer.

La Ligue Europa offre également des incitations pour lesquelles il vaut la peine de se battre : un trophée, un coup de pouce financier et, probablement plus important pour plusieurs équipes, une place en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Alors qu’il devient de plus en plus difficile de terminer dans le top quatre de la Premier League, de moins en moins de supporters des « plus grands clubs » hésiteront à l’idée de le prendre au sérieux, ce qui améliore également la compétition. Sa réputation grandissante pourrait signifier que la stigmatisation associée au fait de jouer au football européen le jeudi soir pourrait bientôt devenir une chose du passé. Jurgen Klopp a déjà déclaré avec insistance que son équipe de Liverpool « fera de la Ligue Europa sa compétition » cette saison.

Le gagner est évidemment l’objectif ultime, mais le voyage, en particulier pour les fans qui le vivent pour la première fois, est ce qui compte. Cette année, vous pourriez voyager n’importe où, de Göteborg à Czestochowa (j’ai également dû les rechercher sur Google), pas seulement à Liverpool ou à Rome.

Bien sûr, tout le monde veut un match à élimination directe, mais visiter certaines des villes les plus obscures devient presque une partie plus fascinante de l’expérience. C’est l’occasion de vivre de nouvelles aventures et de créer des souvenirs incroyables avec des gens qui adorent le jeu autant que vous. Et c’est vraiment pourquoi nous aimons tous le football.

La finale aura lieu à Dublin le 22 mai. Appelez-moi un fantasme, mais je peux l’imaginer maintenant : l’adolescent Evan Ferguson, né à Bettystown, à moins de 30 milles de la capitale, frappe le vainqueur et remet le premier trophée européen d’Albion. Peut-être, peut-être pas, mais pour l’instant je peux continuer à rêver. Regarder les Seagulls jouer en Europe pour la première fois a permis à un rêve de devenir réalité.

