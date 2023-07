JULES BREACH: La bataille au sommet de la Premier League promet d’être la plus compétitive à ce jour avec SEPT équipes en chasse

En un clin d’œil, la Premier League sera de retour – et cette saison pourrait être la plus compétitive à ce jour, en particulier lorsque vous regardez la bataille pour les places en Ligue des champions.

Alors que les quatre premiers de l’année dernière écoutent tous l’hymne de la Ligue des champions mardi et mercredi soir, Liverpool, Tottenham et Chelsea regarderont avec envie, ayant raté des places dans la compétition de cette année. Ajoutez-les dans le mélange pour la qualification la prochaine fois, et nous pourrions avoir le scénario le plus excitant de la saison.

Revenez en août dernier, et presque tous les fans de football auraient prédit que Liverpool serait soit champion de Premier League, soit vice-champion de Manchester City. Cependant, le club du Merseyside a bégayé pendant une grande partie de la campagne, incapable de gagner en cohérence jusqu’à ses 10 derniers matches, qui l’ont vu terminer cinquième – la position la plus élevée qu’il a atteinte toute la saison.

Manchester City d’Erling Haaland sera à nouveau l’équipe à battre alors qu’ils tentent de remporter leur quatrième titre consécutif (Crédit image : Getty Images)

C’était la première fois qu’ils échouaient à se qualifier pour la Ligue des champions au cours des sept saisons complètes de Jurgen Klopp. Maintenant, dans le but d’une campagne bien améliorée, ils ont résolu rapidement l’un de leurs problèmes dans la fenêtre de transfert, en signant le vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister, ainsi que son compatriote milieu de terrain Dominik Szoboszlai.

Une grande partie de la responsabilité de leurs problèmes la saison dernière visait leur zone de milieu de terrain, et il est probable que davantage d’affaires seront traitées avant la date limite du 1er septembre. Ajoutez à cela la sélection enviable d’attaquants en forme du club – la ligne de front de Liverpool comprend Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez, Cody Gakpo et Mo Salah – et il y a de l’espoir.

Les Spurs et Chelsea entrent dans cette saison après leurs pires campagnes depuis plus d’une décennie. Sous de nouveaux managers, il y a une touche d’inconnu pour les deux clubs londoniens, et de la même manière, ils se sont reflétés en ne se qualifiant pas pour le football européen pendant tout ce temps.

Mais dans une saison à réinitialiser, cela pourrait être une bonne chose. Sans les matchs supplémentaires en milieu de semaine, on pense qu’il peut garder l’équipe plus fraîche et entièrement concentrée sur les tâches nationales, ce qui en fait des concurrents plus féroces pour les premières places. Chuchotez cela tranquillement, mais la dernière fois que Chelsea a joué une saison sans football européen en 2016-17, ils ont remporté la Premier League, sous Antonio Conte.

L’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino est de retour en Premier League avec Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Les supporters des Blues seront optimistes sur le fait que, sûrement, cela ne peut pas être pire que l’an dernier. Le début sous la propriété de Todd Boehly a été chaotique, c’est le moins qu’on puisse dire. Une vaste gamme de joueurs ont signé, certains pour des frais époustouflants, et trois managers différents qui n’ont pas pu – ou n’ont pas eu l’opportunité – de trouver comment les assembler tous.

Alors pourquoi cette saison sera-t-elle différente ? Premièrement, ils ont éliminé les joueurs. Le talent de l’équipe ne fait aucun doute non plus. Nous n’avons pas encore vu les meilleurs de leurs recrues historiques, comme Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk, et il y aura d’autres nouvelles acquisitions cet été. Chelsea espère maintenant qu’un Mauricio Pochettino organisé et respecté pourra à nouveau les transformer en une équipe gagnante.

Pour l’ancien club argentin des Spurs, c’est une première saison en Premier League pour le nouveau patron Ange Postecoglou, après avoir remporté le titre deux fois en deux ans au Celtic.

Tottenham n’a pas tardé à agir sur le marché, obtenant la signature astucieuse de 40 millions de livres sterling de James Maddison, qui pourrait être l’étincelle créative qui leur manquait. Lorsqu’elle est en forme et à son meilleur, l’attaque des Spurs pourrait être un cauchemar pour les défenseurs, en particulier dans un système progressif sous l’Australien Postecoglou.

Il y a tellement de choses qui peuvent affecter les chances de succès d’une équipe – qui pourrait avoir un peu de chance avec des blessures et qui d’autre pourrait arriver dans cette fenêtre de transfert. Regardez Manchester United la saison dernière.

Ils ont commencé par deux défaites embarrassantes à domicile contre Brighton et à l’extérieur à Brentford, mais après s’être adaptés sous le nouveau manager Erik ten Hag, puis avoir signé Casemiro et Antony plus tard dans la fenêtre d’été, ils ont fini par remporter un trophée et sceller un top quatre.

Avec les Red Devils, Newcastle fait son retour tant attendu en Ligue des champions cette saison, Arsenal espère utiliser la douleur de la saison dernière et un nouveau look au milieu de terrain – Declan Rice inclus – pour les pousser un peu plus loin, tandis que les vainqueurs du Treble Manchester City visent toujours à établir des normes encore plus élevées à chaque campagne.

Avec au moins sept équipes en lice pour les places en Ligue des champions cette fois-ci, le combat sera plus intense que jamais.

