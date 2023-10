JULES BREACH : Jude Bellingham a les prouesses et la personnalité pour devenir l’un des meilleurs du club et du pays

Jude Bellingham a le monde à ses pieds. C’est si facile d’oublier qu’il n’a que 20 ans. Depuis qu’il a fait ses débuts en senior il y a à peine quatre ans pour le club d’enfance de Birmingham City, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du jeu et son talent semble illimité.

Son parcours vers la célébrité s’est accéléré à un rythme sans précédent, alors qu’il devient rapidement l’un des joueurs les plus parlés et admirés de la planète.

Ce n’est pas pour rien que sa signature était convoitée par les plus grands clubs. Il allie des capacités naturelles à une personnalité qui lui permettra de rester longtemps parmi l’élite du football. C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres encore qu’il est passé sans effort du Borussia Dortmund au Real Madrid.

Jude Bellingham a joué pour l’Angleterre alors qu’elle battait l’Italie à Wembley pour se qualifier pour l’Euro 2024 (Crédit image : Getty Images)

Lorsqu’un joueur de l’âge de Bellingham effectue un transfert lucratif vers une puissance du football, puis porte le célèbre maillot n°5 de Zinedine Zidane, il serait ordinaire d’exprimer une certaine prudence – mais il a immédiatement mis toutes ses inquiétudes au lit avec un début impressionnant dans la vie de Galactico.

Son coéquipier des Blancos, Dani Carvajal, qui a passé 20 ans au Real Madrid en tant qu’homme et garçon, a admis qu’il n’avait jamais vu un joueur s’adapter au vestiaire du club comme Bellingham l’a fait. Il n’est clairement pas intimidé ; en effet, il prospère grâce à la pression. Il possède la foule et il possède le terrain.

Bellingham est devenu le premier joueur du Real Madrid à marquer lors de chacun de ses quatre premiers matches depuis Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, en 2009. Ses efforts tardifs pour remporter un match – un thème commun depuis ses premiers mois en Espagne – a déjà fait rougir sa nouvelle équipe à plusieurs reprises. Lors de ses débuts en Ligue des Champions avec Madrid, il a décroché un autre vainqueur tardif, montrant une fois de plus qu’il est heureux d’être à la hauteur.

Il y a juste quelque chose d’un peu spécial chez le garçon de Stourbridge. Il est rare de rencontrer un joueur qui possède non seulement d’immenses prouesses sur le terrain, mais aussi la personnalité à la hauteur. Il a une aura – du genre dont on entend parler lorsque les supporters discutent de la rencontre avec leurs héros. Quoi qu’il en soit, Bellingham l’a en abondance.

Jude Bellingham a connu un énorme succès depuis qu’il a rejoint le Real Madrid cet été (Crédit image : Getty Images)

Adolescent, je me souviens avoir vu Steven Gerrard jouer pour l’Angleterre à la télévision avec mon père et je pensais qu’il était différent des autres joueurs autour de lui. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, j’ai eu la chance d’être au bord du terrain et de voir Bellingham avoir un impact similaire dans l’équipe de Gareth Southgate.

Il se promène sur le terrain avec tellement de contrôle, de facilité et de détermination. Il possède une énergie infinie, des compétences fascinantes, de la finesse et la polyvalence nécessaires pour s’adapter à presque tous les rôles de milieu de terrain. Il est rapidement devenu le cœur du onze d’Angleterre ; le footballeur complet.

Il y a moins de 12 mois, le jeune marquait de la tête son premier but international pour l’Angleterre, lors de la Coupe du Monde au Qatar, et pourtant il ne semble pas prématuré de déjà parler de lui en tant que futur skipper. Dans les interviews, il parle avec assurance, avec une voix que l’on peut imaginer inspirer une équipe vers la victoire. Comme il est rafraîchissant, dans un monde de football moderne, de voir un joueur de cette qualité se comporter avec une maturité au-delà de son âge.

Birmingham City a retiré le maillot n°22 lorsque Bellingham est parti pour le Borussia Dortmund en 2020 (Crédit image : Getty Images)

Il est évident qu’il se fixe des normes extrêmement élevées – des normes qui ont jeté les bases de l’épanouissement de sa carrière. Sa constance sans faille pour ses clubs et son pays ne fait que montrer que les choses s’améliorent pour Bellingham.

Jouer pour l’un des plus grands clubs du monde, sous la tutelle de l’un des plus grands managers du monde, Carlo Ancelotti, doit être extrêmement positif pour son développement continu, et donc pour les Trois Lions.

Le football divise les opinions, mais à Bellingham il y a un joueur qui semble mériter les applaudissements de tous les fans. Il est sur la liste restreinte du Ballon d’Or cette année, et vous ne parieriez pas contre lui pour le remporter relativement bientôt.

Il s’agit d’un homme dont le premier club, Birmingham, a choisi de retirer son maillot n°22 lorsqu’il l’a quitté alors qu’il était adolescent, par respect pour un joueur qui, selon eux, allait devenir une sensation mondiale. Les Bleus n’avaient pas tort.

C’est difficile d’imaginer un plafond pour un joueur qui a tout. Chez Jude Bellingham, tout semble indiquer que nous assistons à l’évolution d’un talent générationnel et d’un capitaine de l’Angleterre en attente.

Plus de chroniques de Jules Breach

L’Angleterre a montré qu’elle était déterminée à remporter des victoires majeures avant l’Euro 2024

Messi Mania fait sa marque à Miami et l’Argentin est sur le point de battre des records dans son nouveau club

La Ligue Europa donne aux fans de Brighton la chance de rêver grand