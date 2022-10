Jules Bass, réalisateur de “Frosty the Snowman” et “Santa Claus is Comin’ to Town”, est mort à 87 ans

Jules Bass, le réalisateur de “Frosty the Snowman” et “Santa Claus is Comin’ to Town”, est décédé mardi. Il avait 87 ans.

La représentante de Bass, Jennifer Ruff, a confirmé son décès à Fox News Digital. Elle a cité une maladie liée à l’âge comme cause de son décès.

Le partenaire producteur de Bass sur les classiques des fêtes à succès, Arthur Rankin Jr., est décédé en 2014 à 89 ans.

Le duo a également produit “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” en 1964, “The Little Drummer Boy” en 1968, “The Year Without Santa Claus” en 1974 et “Jack Frost” en 1979.

“RUDOLPH LE RENNE AU NEZ ROUGE”, CHARLIE BROWN ET D’AUTRES CLASSIQUES DES FÊTES SUSCITER LA CONTROVERSE

Outre le genre des fêtes, le couple a travaillé ensemble sur l’adaptation animée de “The Hobbit” de JRR Tolkien en 1977 et à nouveau en 1982 pour “The Last Unicorn”.

Bass ne s’est pas arrêté à la réalisation. Il a écrit le roman “Headhunters” en 2001, qui a ensuite été adapté au film “Monte Carlo” avec Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester et Cory Monteith.

Après sa carrière de réalisateur, Bass est devenu auteur de livres pour enfants.

Il a été précédé dans la mort par sa fille, Jean Nicole Bass, selon Variety. Elle est décédée à l’âge de 61 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS