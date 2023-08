Julen Lopetegui pourrait prendre une décision drastique sur l’avenir des Wolves

Les rapports indiquent qu’à peine neuf mois après avoir rejoint les Wolves, Julen Lopetegui envisage de quitter Molineux.

La fortune de l’équipe s’est considérablement améliorée avec l’arrivée de l’entraîneur espagnol en novembre 2022. Grâce à son leadership, ils ont pu terminer la saison 2022-23 à une respectable 13e position.

Cependant, Lopetegui a d’abord suscité des inquiétudes alors que la saison touchait à sa fin. Avec la politique de transfert du club si limitée, il se demandait combien de temps il serait autorisé à rester.

Les loups n’ont signé que deux joueurs cet été

Depuis qu’il a rejoint l’équipe de Wolverhampton l’année dernière, le joueur de 56 ans a révélé qu’il n’était pas au courant des problèmes de fair-play financier (FFP) du club, qui ont eu un effet énorme sur son budget de transfert. En conséquence, le club a perdu plusieurs joueurs de haut niveau.

La liste comprend désormais Raul Jimenez aux rivaux de Premier League Fulham et le capitaine du club Ruben Neves, qui a rejoint l’équipe saoudienne de la Pro League Al-Hilal au début de la fenêtre.

Entre-temps, les Wolves ont finalisé des accords permanents avec les prêtés Matheus Cunha et Boubacar Traoré. De plus, les seuls nouveaux joueurs qui arrivent sont Matt Doherty et Tom King. Les deux se sont joints au mercato 2023. De plus, Doherty est un joueur qui revient au club après quelques saisons difficiles à Tottenham et à l’Atletico Madrid.

Lopetegui pourrait quitter le club avant le début de la saison

En conséquence, Le miroir rapporte que Lopetegui évalue ses options à Molineux. En fait, il peut décider de partir. Pour rappel, la campagne de Premier League démarre dans moins de deux semaines.

Il a été affirmé qu’il n’était pas satisfait des transactions de transfert du club. De plus, il pense qu’ils manquent du personnel nécessaire pour participer à la Premier League anglaise la saison prochaine.

Dans un podcast la semaine dernière, Lopetegui a exprimé son mécontentement envers le club : « Nous sommes passés à un plan B [with transfers], essayant de penser à des joueurs rentables, mais nous ne pouvons pas non plus développer ce plan. Nous avons perdu beaucoup de joueurs et nous pensons que le club veut vendre plus de joueurs.

« C’est dommage car vous pensez à tout moment que des joueurs clés peuvent venir et, finalement, ils ne le font pas pour différentes raisons. Nous étions enthousiasmés par ce nouveau plan, mais maintenant nous n’avons plus ce plan car nous n’avons pas de nouveaux joueurs.

PHOTO : IMAGO / PA Images