Julen Lopetegui: le candidat préféré des Wolves limogé en tant qu’entraîneur-chef de Séville | Nouvelles du football

Julen Lopetegui, le candidat préféré des Wolves pour le poste vacant d’entraîneur-chef, a été limogé par Séville.

Séville a confirmé la décision après la défaite 4-1 du club contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi.

Les loups ont limogé Bruno Lage après 15 mois dimanche, un jour après avoir perdu 2-0 contre d’autres lutteurs de début de saison, West Ham. Ils n’ont marqué que trois buts en championnat jusqu’à présent en 2022/23 – malgré 97 tirs – et occupent la 18e place du classement de la Premier League.

Cependant, les Wolves ne sont pas pressés de nommer un successeur à Lage, les entraîneurs Steve Davis et James Collins devant prendre en charge le match de samedi à Chelsea.

Lopetegui était en charge de l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan depuis juin 2019, mais était de plus en plus sous pression avec Séville n’ayant gagné qu’une seule fois en huit matches de championnat. Le club de la Liga se situe à un point au-dessus de la zone de relégation et est également en bas de son groupe de la Ligue des champions.

L’homme de 56 ans était lié au poste de Molineux en 2016, mais il est devenu entraîneur de l’équipe nationale espagnole, avec qui il a passé la meilleure partie des deux années suivantes avant une malheureuse période de 14 matchs en charge. au Réal Madrid.

Podence : Quelque chose devait changer chez Wolves

L’attaquant des Wolves Daniel Podence admet que “quelque chose devait changer” à Molineux après de mauvaises performances lors des entraînements et des matchs – mais il insiste sur le fait que les joueurs sont également responsables du départ de Lage.

Parler à Sky Sports Nouvelles avant le voyage des Wolves à Chelsea samedi, Podence a lancé un cri de ralliement à ses coéquipiers et en particulier aux joueurs seniors du club, pour remettre l’équipe sur les rails.

“C’est très triste car cela signifie que nous, en tant que joueurs, n’avons pas fait du bon travail”, a déclaré Podence. “Nous jouons bien mais nous ne gagnons pas de points ni de matchs. Il ne s’agit pas seulement du patron, c’est aussi de nous. Cela nous fait nous sentir mal.

“Au même moment, nous avions besoin de quelque chose de nouveau ou d’une manière différente de faire les choses parce que les joueurs n’étaient pas très bons lors des entraînements ou des matches. Quelque chose devait changer et le club a réalisé que le patron devait partir.

“Nous devons l’accepter et nous devons y faire face maintenant avec un autre [boss]. En tant que joueurs, nous devons exiger beaucoup plus les uns des autres.

“C’est un mélange de tout : le système et la direction. Même les joueurs commençaient à se sentir à l’aise et nous avions besoin de quelque chose de différent et maintenant nous l’avons.

“Nous avons vu beaucoup d’équipes licencier leur manager et toujours faire du mauvais travail, donc je pense que nous, en tant que joueurs, nous devons réfléchir et réaliser que nous devons faire bien plus.”

Temps pour Lage chez les loups lamentables

Adam Bate de Sky Sports :

“Trente et un matchs dans un relais qui s’est terminé après 46 d’entre eux, Bruno Lage avait les Wolves au septième rang du classement de la Premier League et à cinq points des places en Ligue des champions. Depuis lors, son équipe s’est désintégrée et il se retrouve sans emploi.

“Une victoire en 15 matchs reflète cette baisse spectaculaire. Ce n’est pas seulement qu’ils sont les moins bons buteurs de la Premier League cette saison. C’est le fait qu’ils ont marqué moins de buts que Burnley depuis avril – et Burnley a été relégué en mai.

“Lage n’a pas réussi à atteindre ses objectifs avec une équipe qui ne les marque pas.

“Mais les événements à Londres ressemblaient à une fin, un manager qui s’était égaré. Ruben Neves, le meilleur joueur des Wolves, hors de position en défense. Le petit Daniel Podence à l’avant. Nelson Semedo sur l’aile. Une équipe non constituée jouer avec leurs propres forces.”

