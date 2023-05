Julen Lopetegui explique l’absence de Joao Moutinho et fait admettre Raul Jimenez

Le milieu de terrain des Wolves Joao Moutinho et le défenseur Jonny n’ont pas assisté au dernier match à domicile de la saison du club contre Everton avant leur sortie imminente de Molineux.

Moutinho, 36 ans, est en fin de contrat cet été et n’a pas été jugé dans le bon état d’esprit pour figurer dans le match nul 1-1 samedi. Le défenseur Jonny, 29 ans, a encore deux ans sur son contrat actuel mais devrait partir.

Les deux joueurs manquaient à l’appel alors que l’équipe de Julen Lopetegui participait à un tour d’appréciation.

Interrogé sur l’absence de Moutinho, le coach des Wolves a déclaré: « Il (Moutinho) est l’un des joueurs que je pensais jouer aujourd’hui car il a bien travaillé.

« Mais il ne s’agit pas de mes choix, il s’agit de sa volonté et je dois respecter sa situation.

« Peut-être que parfois vous devez parler avec le joueur pour voir s’il est prêt à jouer, ou s’il veut jouer, et s’il préfère ne pas jouer, vous devez respecter cette situation. C’était un joueur qui, selon moi, méritait de jouer aujourd’hui car il a travaillé très dur et il a été l’un des joueurs les plus importants, surtout le premier mois pour nous.

« Mais je comprends aussi qu’il est l’un des joueurs qui termine ses contrats et pense peut-être à l’avenir. Je dois mettre les joueurs qui veulent être là.



Raul Jimenez était en larmes à Molineux. Photo : Getty Images

Lopetegui a déclaré qu’il était « critique » avec lui-même après avoir choisi de ne pas donner à l’attaquant Raul Jimenez une apparition tardive un après-midi qui était probablement son propre adieu.

Jimenez n’a plus qu’un an sur son contrat mais devrait partir cet été.

Le joueur de 31 ans, qui est le meilleur buteur des Wolves en Premier League, a lutté pour un temps de jeu constant depuis son retour d’une blessure à la tête.

Jimenez a arraché son haut d’entraînement et s’est dirigé vers le tunnel après que Lopetegui ait négligé de faire appel à ses services lorsqu’il a effectué ses derniers remplacements lors du match nul 1-1, mais l’attaquant en larmes est revenu plus tard pour un tour d’appréciation.

« Il n’a pas été au meilleur de sa forme physique lors de ces derniers (matchs) », a déclaré Lopetegui. « Peut-être que je peux faire mieux en tant qu’entraîneur et le mettre sur le terrain pendant les 10 dernières minutes. Mais ce n’est pas un cadeau pour lui. Il a été un joueur très important ici et j’espère qu’il continuera à l’être. Mais je ne sais pas ce qui va se passer avec lui et les autres joueurs.

« Peut-être qu’il n’est pas content mais j’essaie toujours d’être honnête avec les joueurs. Parfois, vous ne pouvez pas faire en sorte que tout soit parfait en tant qu’entraîneur. Il faut se battre pour gagner, il faut respecter la concurrence et montrer aux autres équipes que l’on veut gagner car peut-être que l’on pourrait être dans la même position une autre année.

Poussé sur une décision – plus tard critiquée par certains supporters des Wolves sur les réseaux sociaux – de ne pas faire venir Jimenez, Lopetegui a déclaré : « Vous devez être professionnel (en tant qu’entraîneur) et, après, vous devez prendre une décision émotionnelle. Donc, peut-être qu’avec cette situation, je peux peut-être faire un peu mieux en tant qu’entraîneur. Je suis critique envers moi-même.

Ruben Neves, qui devrait également partir un an avant l’expiration de son contrat, est sorti à la 88e minute, pendant ce temps, sous une ovation debout, applaudissant les quatre côtés du terrain.

Interrogé sur son avenir, Lopetegui a déclaré : « La seule chose qui soit sûre, c’est que Ruben est notre joueur. Nous sommes très contents de lui, il a fait une très bonne saison malgré une saison très difficile pour l’équipe.

« C’est notre joueur, c’est donc tout ce que je peux ajouter à propos de Ruben. »

Les loups ont mené à Molineux via Hwang Hee-chan, seulement pour que Yerry Mina gagne à Everton un point potentiellement inestimable dans leur combat de survie avec un niveleur de dernière minute.

Les loups étaient en bas à Noël mais leur saison, qui se termine à Arsenal le 28 mai, se terminera dans un confort de milieu de tableau.

(Photo : Getty Images)