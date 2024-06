Julen Lopetegui a finalement soutenu pour faire du bon travail à West Ham alors que l’ex star parle

Julen Lopetegui a finalement été soutenu pour faire du bon travail à West Ham alors qu’une ancienne star prend la défense du nouvel entraîneur-chef.

La plupart des managers bénéficient d’un délai de grâce lorsqu’ils prennent la direction d’un nouveau club.

Et tandis que les fans de West Ham soutiendront certainement Julen Lopetegui et lui donneront toutes ses chances, les médias ont mis la pression avant même qu’un ballon ne soit botté avec colère.

Il est juste de dire que la première réaction des fans des Hammers à la nomination avant et depuis l’annonce a été tiède.

Bien que beaucoup aient été favorables à l’idée après avoir entendu Lopetegui parler de ses ambitions et de ses projets.

L’analyse des médias, dans l’ensemble, a été cinglante avec un jugement sur Lopetegui indéniablement entaché par la façon dont il a quitté les Wolves l’été dernier.

Une multitude d’experts, de journalistes, d’anciens joueurs et même certaines légendes de West Ham ont averti qu’il s’agissait d’une mauvaise nomination.

Troy Deeney estime également que Lopetegui pourrait être limogé après seulement 10 matchs.

Pas de tapis rouge pour le nouveau patron

Et Simon Jordan insiste sur le fait que l’ancien patron espagnol DEVRAIT être limogé si West Ham ne joue pas un meilleur football sous ses ordres, étant donné que c’était une raison importante pour se séparer de David Moyes.

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, a récemment déclaré que le conseil d’administration des Hammers lui avait dit qu’il souhaitait que les fans donnent un an à Lopetegui avant de le juger.

West Ham a curieusement refusé de divulguer la durée du contrat de 57 ans lors de sa présentation officielle.

Depuis, il a été affirmé qu’il s’agissait d’un accord de deux ans avec une mise en garde intéressante qui déclenche une troisième année.

Il ne faut donc pas cacher le fait que Lopetegui sera sous pression à West Ham dès le début.

Et il n’y aura pas de tapis rouge de la part des médias, parmi lesquels Moyes a de nombreux amis qui ont averti les Hammers de faire attention à ce qu’ils souhaitent.

Mais maintenant, Lopetegui a enfin été soutenu pour faire du bon travail à West Ham, comme le dit une ancienne star.

Lopetegui est finalement prêt à faire du bon travail alors que son ex star parle

L’ancien ailier des Hammers, Matt Jarvis, est dans une position unique pour commenter Lopetegui étant donné qu’il suit également de près les événements dans son ancien club des Wolves.

Et Jarvis pense que Lopetegui a « toutes les références pour très bien réussir à West Ham ».

« Je pense qu’il a aussi quelque chose à prouver maintenant », a déclaré Jarvis sur parlerSPORT au weekend.

« Je pense qu’il va rejoindre une équipe de West Ham qui est une très, très bonne équipe. Il va vouloir ajouter quelque chose à cela, et je pense que West Ham doit faire appel à des joueurs.

« Mais il va devoir se mettre en route, il va avoir besoin de son équipe pour s’assurer qu’ils sont au courant de tout parce que maintenant les gens le regardent après le truc des Wolves, pensant que son CV est très, très bon et maintenant il doit aller le prouver.

« Je pense qu’il a toutes les références pour très bien réussir à West Ham. »

Une vision plus réfléchie de Lopetegui

Jarvis rejoint une liste très exclusive de personnes qui se sont prononcées en faveur de Lopetegui.

Le journaliste espagnol Guillem Balague n’a cessé de défendre son compatriote.

L’ancien manager de Lopetegui, Carlos Aimar, a récemment déclaré que West Ham était sur le point de faire un « voyage passionnant » avec son nouveau patron.

Adam Bate, analyste principal de Sky Sports, estime également que West Ham et l’ancien patron de Séville s’avéreront être un match parfait.

Il existe un manège managérial impliquant certains entraîneurs de haut niveau qui vient de commencer à se mettre en marche à travers l’Europe.

Et certains fans pensent que David Sullivan et le conseil d’administration des Hammers auraient peut-être été mieux servis en attendant un peu plus longtemps pour voir qui était disponible avant de prendre une décision sur le remplacement de Moyes.

Mais beaucoup de ceux qui ont hésité à propos de Lopetegui apprécient le fait que West Ham soit efficace, décisif et organisé.

L’idée que Lopetegui mène une nouvelle ère grandit également chez beaucoup après avoir entendu l’homme lui-même dans une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

