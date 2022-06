Julee Cruise, chanteuse de « Twin Peaks », est décédée à 65 ans.

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La chanteuse Julee Cruise, plus connue pour son travail avec David Lynch sur « Twin Peaks » et « Blue Velvet », est décédée à 65 ans.

Le mari de Cruise, Edward Grinnan, a confirmé la nouvelle dans un post Facebook Jeudi soir.

« Elle a quitté ce royaume selon ses propres conditions », a-t-il écrit à propos de sa défunte épouse. « Aucun regret. Elle est en paix. Je l’ai jouée [the B-52s song] Roam pendant sa transition. Maintenant, elle errera pour toujours. Repose en paix, mon amour, et je t’aime à tous. »

Grinnan a déclaré plus tard à NPR que sa femme était décédée par suicide et avait lutté contre « le lupus, la dépression et la dépendance à l’alcool et aux drogues ».

Lynch a partagé une vidéo sur YouTube lorsqu’il a appris la nouvelle de la mort de Cruise vendredi.

« Je viens d’apprendre que la grande Julee Cruise est décédée », a-t-il déclaré. « Très triste nouvelle. Alors, c’est peut-être le bon moment pour apprécier toute la bonne musique qu’elle a faite et se souvenir d’elle comme d’une grande musicienne, d’une grande chanteuse et d’un grand être humain. »

Cruise est née en 1965 à Creston, Iowa et a travaillé avec Lynch pour son album « The Voice of Love », sorti en 1993. Elle a ensuite fait une pause dans la musique et son prochain album, « The Art of Being a Girl, » n’est sorti qu’en 2002.

« Il ne s’agit pas vraiment de David ou d’Angelo », a déclaré Cruise à Pitchfork en 2018. « Il s’agit de la façon dont nous sommes perçues en tant que femmes et aussi de la façon dont nous aimons les femmes. Il s’agit de la façon dont j’ai regardé mes prédécesseurs se battre – Madonna, Kim Gordon, Kate Pierson, qui est un dieu et une force avec laquelle il faut compter. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des précurseurs. Je suis sorti de l’utérus avec mes poings.

Cruise a sorti « My Secret Life » en 2011. En plus de chanter, Cruise a fait du théâtre à Broadway et était un dresseur de chiens passionné, a rapporté NPR.

Lors d’une interview avec Pitchfork en 2018, Cruise a partagé ses propres plans pour sa mort, affirmant que sa famille avait un cimetière à Minneapolis.

« Nous avons notre propre grand cimetière là-bas », a déclaré Cruise, « mais je ne vais pas être enterré. Je vais mélanger mes cendres avec mes chiens. Ils vont répandre mes cendres à travers l’Arizona, et l’Arizona est va virer au bleu. »

Note de l’éditeur : cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).