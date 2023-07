‘Jujutsu Kaisen’ Saison 2: Comment regarder la série animée de n’importe où

Nous vous avons dit que juillet regorgeait de nouvelles versions d’anime, et l’une des arrivées les plus chaudes est Jujutsu Kaisen saison 2. Les fans attendaient avec impatience le retour de la série après ses débuts il y a plus de deux ans. Préparez-vous à remonter le temps avec Gojo et Geto à Jujutsu High.

Plutôt que de se concentrer sur le protagoniste principal de l’histoire, Itadori Yuji, cet épisode nous montre ce qui s’est passé entre Geto et le professeur bien-aimé Gojo lorsqu’ils étaient de jeunes étudiants en sorcellerie en 2006. Chargés de protéger et d’escorter le Star Plasma Vessel, Riko, les amis affrontent des ennemis ensemble dans l’espoir d’accomplir leur mission.

Réalisé par Shota Goshozono avec un scénario de Hiroshi Seko, la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera divisée en deux séquences consécutives. cours. Voici comment regarder la nouvelle saison.

Quand regarder Jujutsu Kaisen saison 2

Jujutsu Kaisen saison 2 est diffusé exclusivement sur Crunchyroll pour les abonnés premium à partir de Jeudi 6 juillet à 10 h HAP (13 h HE). De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine après leur diffusion au Japon.

Pour l’instant, les téléspectateurs peuvent regarder la version sous-titrée, avec des doublages disponibles en anglais, espagnol latino-américain, portugais brésilien, français, allemand, italien, espagnol castillan et russe à une date ultérieure.

Crunchyroll Crunchyroll abrite des milliers de titres d’anime, y compris des diffusions simultanées, des versions à la demande et des originaux. Vous pouvez créer un compte gratuit pour diffuser du contenu financé par la publicité sur le service. Notez simplement que tous les titres ne sont pas disponibles avec la version gratuite et qu’il y a une attente pour les nouvelles versions. Cependant, les fans d’anime qui souhaitent un accès immédiat aux nouveaux épisodes devraient opter pour l’abonnement premium de base sans publicité de Crunchyroll à 8 $. Vous pouvez également choisir un forfait de 10 $ par mois ou le forfait de 14 $ par mois pour plus de fonctionnalités. Il y a un essai gratuit de 14 jours pour les nouveaux abonnés.

Comment regarder Jujutsu Kaisen saison 2 de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Crunchyroll lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à la série animée de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en cryptant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont légaux dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste comme Surfshark ou NordVPN.

James Martin/Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49% — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Jujutsu Kaisen diffuse sur Crunchyroll. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser la série sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre VPN. compte. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Crunchyroll pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.