Jujutsu Kaisen revient avec une bande-annonce pour l’arc de l’incident de Shibuya

Jujutsu Kaisen Deuxième Saison est diffusé depuis juillet et son premier lot d’épisodes s’est concentré sur les jeunes sorciers Jujutsu de l’époque. Satoru Gojo et Suguru Geto. Ces épisodes de flashback ont ​​souligné à quel point les deux hommes étaient proches et la mission qui les a finalement séparés pour se retrouver dans des camps opposés, comme on l’a vu tout au long de la saison originale de la série et de celle de l’année dernière. Jujutsu Kaisen 0 film.

Jujutsu Kaisen 0 a une bonne énergie infectieuse

La table étant désormais mise et après quelques semaines d’arrêt des ondes, l’émission revient à nos jours. Les méchants de la première saison ont pris l’habitude de mentionner Shibuya dans le cadre de leur grand plan visant à éliminer Gojo et à utiliser le leader de la série, Yuji Itadori, pour ramener le démon Sukuna à sa pleine puissance. (Cela fait également partie de ce plan ? Tuer pratiquement tout le monde en vue, comme Hanami et Jogo ont l’habitude de le faire.) L’arc de l’incident de Shibuya trouvé dans le manga de Gege Akutami a été médiatisé en enfer et en retour par Kaisen fans, et c’est fondamentalement le point où l’histoire commence vraiment.

TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」第2期PV第3弾|OPテーマ:King Gnu「SPECIALZ」|毎週木曜夜11時56分~MB S/TBS系列全国28局にて放送中!!

Il y a un très « Tout le monde est là ! » qualité à la bande-annonce ci-dessus, car presque tous les personnages importants d’aujourd’hui sont ici et sont pris en compte d’une manière ou d’une autre. Jujutsu Kaisen 0 a eu un effet similaire lors de son troisième acte, mais cela frappe un peu plus fort ici puisque Yuji est rejoint par ses amis, Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki, ainsi que d’autres comme Panda, Maki et Inumaki. Comme les scènes d’action, elles ont toutes l’air aussi fluides que jamais, c’est juste dommage qu’elles soient toutes sur le point de vivre un enfer absolu au cours des 18 prochains épisodes.

Jujutsu Kaisen la deuxième saison revient le jeudi 31 août sur Crunchyroll. La première saison et Jujutsu Kaisen 0 sont sur la même plateforme, et il y a aussi un Épisode récapitulatif de 25 minutes si c’est plus votre vitesse.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.