Jujutsu Kaisen 0 est sorti dans les salles de cinéma japonaises en 2021 avant d’atterrir sur les écrans américains en mars 2022, mais vous avez peut-être hâte de regarder le film précédent à la maison. Fans de dessins animés devra attendre l’année prochaine pour la nouvelle saison de la série animée, mais le film fait ses débuts en streaming en Amérique du Nord sur Crunchyroll le 21 septembre.

Produit par Mappa Studios et Toho Animation, le film est basé sur la série de mangas de Gege Akutami et suit Yuta Okkotsu, un jeune lycéen maudit. Après la mort de son amie Rika Orimoto, Yuta est hantée par son esprit et se débat avec le chagrin et la solitude. Son chemin le mène à la sorcellerie comme moyen de contrôler Rika, dont la présence le sauve souvent ou le met dans des situations précaires.

Jujutsu Kaisen 0 n’est pas le seul film à arriver sur Crunchyroll ce mois-ci. Le service de streaming a également annoncé qu’il ajouterait un nouveau film chaque jeudi de septembre. Les titres incluent The Girl Who Leapt Through Time (15 septembre), Black Butler: Book of the Atlantic (15 septembre) et High Speed! Libre! Jours de départ (22 septembre). Films avec Haru et Rin de Free! Timeless Medley, y compris The Bond, The Promise et Road to the World: The Dream, sera diffusé le 22 septembre. Les fans peuvent également découvrir les films de Code Geass le 29 septembre.

