Après avoir déjà exclu trois joueurs, les Patriots inactifs sont l’OT Calvin Anderson (maladie), l’OL Vederian Lowe (cheville), le LB Josh Uche (cheville/orteil), le WR Kayshon Boutte, le WR Tyquan Thornton et le QB Will Grier (QB d’urgence). . Cela signifie que la recrue DE Keion White (commotion cérébrale), DL Christian Barmore (genou), LT Trent Brown (cheville/genou), DB Jonathan Jones (genou), CB Shaun Wade (épaule) et DL Deatrich Wise (épaule) sont actifs malgré portant une désignation douteuse.

Pour les Dolphins, le demi de coin vedette Jalen Ramsey fera ses débuts à Miami contre les Patriots, mais le secondaire des Dolphins sera privé de la star CB Xavien Howard et de la sécurité des étalons Javon Holland dans celui-ci.

Le plus gros point d’interrogation avant le match était de savoir comment les Patriots géreraient la position de receveur large avec sept larges en bonne santé sur la liste de 53 joueurs. Après avoir joué seulement trois snaps lors de la victoire de la semaine dernière, le WR de deuxième année Tyquan Thornton est un inactif en bonne santé, aux côtés de la recrue Kayshon Boutte. Les receveurs actifs des Pats sont Kendrick Bourne, DeVante Parker, JuJu Smith-Schuster, Demario Douglas et Jalen Reagor.

Thornton étant inactif est décevant pour le deuxième tour de 2022, qui a également raté les cinq premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à l’épaule. Thornton n’a pas réalisé son potentiel en tant que brûleur à 4,28 vitesses en raison de problèmes de durabilité et d’erreurs de parcours. Bien qu’il soit impossible de le savoir avec certitude, Thornton ne semble pas être sur la même longueur d’onde que le quart-arrière, convertissant incorrectement les itinéraires au cours de ses deux premières saisons. Avec deux systèmes offensifs différents et du temps manqué en raison d’une blessure, la bataille pour le 50e choix de l’année dernière a été difficile.

D’un autre côté, il n’est pas surprenant que la recrue WR Kayshon Boutte soit éliminée en bonne santé pour le septième match consécutif. Boutte n’a pas revu le terrain depuis ses difficultés lors du premier match de la saison régulière et reste à l’extérieur en quête d’un rôle le jour du match. Cette semaine, l’entraîneur-chef Bill Belichick a fait la lumière sur la situation de Boutte dans une salle de réception bondée.

“C’est une situation très compétitive. Nous avons beaucoup de concurrence à ce poste”, a déclaré Belichick aux journalistes vendredi. “De toute évidence, les gars qui performent le mieux jouent le plus. Ceux qui n’ont pas besoin de mieux performer. Ils sont tous en compétition. Encore une fois, c’est très compétitif.”

Avec plusieurs receveurs internes sur la liste bloquant son chemin vers le temps de jeu, Boutte est derrière Bourne, Smith-Schuster et son compatriote Demario Douglas à sa position naturelle « Z ». À l’extérieur, les Pats ont le vétéran DeVante Parker et le WR Jalen Reagor récemment signé qui remporte des clichés. Sans accès aux entraînements de saison régulière, il est impossible de savoir si Boutte fait bonne impression auprès de ses représentants sur le terrain d’entraînement. Étant donné qu’il ne peut pas percer l’effectif du jour du match et que l’équipe fait l’éloge de Reagor, l’hypothèse est que Boutte ne brille pas dans les coulisses.

La dernière inconnue pour les receveurs des Patriots est l’impact du retour de Smith-Schuster sur le temps de jeu d’un groupe de receveurs qui a produit un sommet de 29 points la semaine dernière. Smith-Schuster a signé un contrat de trois ans pendant l’intersaison en tant que receveur “Z”, alors qu’il peut également jouer sur la machine à sous F ou, mais ses cinq premiers matchs avec les Patriots ont été décevants.

Smith-Schuster n’est pas un récepteur X ou frontière traditionnel, il couperait donc probablement les clichés de Bourne ou Douglas à moins qu’il ne serve exclusivement de remplaçant. De toute évidence, ce sont les deux meilleurs receveurs des Pats ces dernières semaines, vous ne voulez donc pas retirer Bourne ou Pop du terrain. Si l’objectif est de réintégrer Smith-Schuster dans l’offensive après une absence de deux matchs, il sera intéressant de voir comment les entraîneurs y parviendront. Quant à rester avec Parker plutôt que Thornton et Boutte, notre lecture à ce sujet est que Parker est le seul type de gros corps que les Patriots ont dans la salle des receveurs, ce qui leur donne un avantage dans le match.

En passant à la défense, les Patriots bénéficieront d’un coup de pouce avec le retour du recrue Keion White, qui a raté le match de la semaine dernière contre les Bills en raison d’une commotion cérébrale.

Bien que la production ne soit pas hors du commun pour White, qui n’a que six pressions en 62 clichés de passe, il y a des moments positifs dans le film pour le deuxième tour, qui fait preuve d’une puissance, d’une force de main et d’une capacité remarquables à pénétrer les lacunes. le long de la ligne de mêlée. Cependant, White a admis qu’il travaillait toujours sur la reconnaissance des blocs et la discipline des écarts, car il y a des cas où il tarde à récupérer le ballon ou saute hors de ses écarts en essayant de pénétrer dans la ligne.

Il y a des moments de recrue pour White, qui est également relativement nouveau dans ce poste après avoir changé de côté du ballon à l’université, ce qui en fait un espoir brut, pour commencer dans le repêchage. Pourtant, la défense des Pats a besoin de profondeur à EDGE sans Uche et le rusher vedette Matthew Judon. White rejoint le LB Anfernee Jennings de quatrième année, qui s’impose avec plus d’opportunités, en tant que titulaire projeté au poste de secondeur extérieur. Le backer de l’hybride Jahlani Tavai sera également pris en compte dans la distribution des snaps sur le bord.

La défense de la Nouvelle-Angleterre devra ralentir une attaque puissante des Dolphins sans Judon et sans Christian Gonzalez, premier tour cette fois. Mais les Pats sont relativement en bonne santé du côté défensif du ballon, avec Jonathan Jones officiellement actif après avoir raté le premier affrontement avec les Dolphins. Jones est connu pour avoir limité la star des Dolphins Tyreek Hill au fil des ans, Hill amassant 147 verges avec zéro touché en six matchs avec Jones en couverture.

Avec deux Jones qui n’ont pas joué lors du match de la semaine 2 désormais en bonne santé, les Patriots affronteront une attaque de passes chargée des Dolphins avec JC Jackson, Jonathan Jones, Jack Jones et CB/S Myles Bryant comme principaux contributeurs au cornerback. La préoccupation du secondaire des Pats est de savoir comment ils géreront la position de sécurité gratuite. Leurs virages auront besoin d’aide, en particulier sur Hill, qui pourrait prendre la forme de couvertures de zones souples ou de coques de sécurité divisées, ainsi que de leurs structures de sécurité habituelles à hauteur unique.

De ce point de vue, les Patriots pourraient s’appuyer davantage sur le vétéran DB Jalen Mills en sécurité libre, ce qu’ils ont fait à certains moments la semaine dernière, permettant à Kyle Dugger et Jabrill Peppers de jouer plus près de la ligne de mêlée où ils sont à leur meilleur. Peppers connaît une saison formidable, partageant son temps entre la sécurité gratuite et dans la boîte. Dugger, en revanche, a également joué davantage en sécurité libre et a eu du mal à jouer la partie profonde du terrain. En général, les Patriots ont connu des difficultés croissantes pour remplacer Devin McCourty en sécurité gratuite cette saison.

Mills a joué 21 snaps la semaine dernière, principalement dans la machine à sous (9), mais il a également joué trois snaps en sécurité libre. Mills pourrait être mieux placé pour jouer davantage dans la partie profonde du terrain, permettant à Dugger et Phillips de faire ce qu’ils font de mieux, étant donné les difficultés de Dugger à jouer en profondeur. Ce n’est pas le moment d’avoir des sécurités profondes avec des problèmes de protection de la partie profonde du terrain, ce qui en fait un domaine que les Patriots doivent consolider cette semaine.

La Nouvelle-Angleterre est à la recherche de sa première victoire au Hard Rock Stadium depuis la saison 2019 alors qu’elle tente de poursuivre sur sa lancée en contrariant Buffalo la semaine dernière. Les Dolphins sont de grands favoris, comme les Bills l’étaient au Gillette Stadium la semaine dernière. À 2-5, les Pats doivent commencer à empiler les victoires pour revenir dans la course aux séries éliminatoires de l’AFC avec dix matchs à jouer.