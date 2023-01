Juin: Une femme disparue de Kelowna «n’aurait pas hésité à sauter dans un ruisseau pour sauver un chien»

Au début de juin, de fortes pluies et la fonte des neiges ont causé des inondations le long des ruisseaux Mission, Scotty et Mill, fermant des routes et endommageant des propriétés.

L’état d’urgence a été déclaré le 14 juin. Le même jour, des amis de Chelsea Cardno ont signalé sa disparition après qu’elle ne se soit pas présentée au travail.

Elle a été vue pour la dernière fois vers 8 heures du matin, le 13 juin, quittant son domicile sur Dougall Road South dans le Mission Greenway avec son chien JJ.

“Si quelque chose arrivait avec son chien et ce ruisseau, elle n’aurait même pas hésité à sauter pour essayer de sauver son chien”, a déclaré son meilleur ami Josiah Crowell.

Moins d’une heure après sa disparition, la police a retrouvé son véhicule et une recherche a été immédiatement lancée.

« Au moment où Chelsea a disparu, le niveau d’eau de Mission Creek était élevé et se déplaçait rapidement », a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna. Mike Della-Paolera.

En raison des pluies persistantes, les recherches ont été suspendues pendant plusieurs jours. Lorsqu’il a repris le 18 juin, plus de 152 membres du public ont rejoint leur famille et leurs amis, ainsi que Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) dans le but de retrouver Chelsea.

Le 19 juin, les recherches ont de nouveau été suspendues en raison des conditions météorologiques et de la fatigue des membres du COSAR.

“Nous sommes maintenant dans une phase de planification pour déterminer quelle est notre prochaine meilleure option, quelle est notre prochaine meilleure fenêtre pour revenir à Mission Creek”, a expliqué Duane Tresnich, responsable de la recherche COSAR à l’époque.

Les équipes du COSAR étaient à nouveau à la recherche quelques jours plus tard, après la baisse du niveau d’eau à Mission Creek.

Sept équipes de Rescue Canada Swiftwater de Grand Forks, Kamloops, Kaslo, Nakusp, Nelson, Penticton et le Shuswap ont également été amenées à aider.

Ce serait la dernière fois que Mission Creek serait recherchée pour Chelsea.

La nouvelle tragique est tombée le 24 juin, alors que la GRC de Kelowna a signalé qu’un fermier avait trouvé un corps sur une propriété inondée dans le pâté de maisons 3600 du chemin Bernard vers 16 h ce jour-là.

Le lendemain, sa mère, Diane, a confirmé sur Facebook que Chelsea avait été retrouvée :

“C’est avec le cœur très lourd que nous devons annoncer que nous avons trouvé notre douce Chelsea. Je dois prendre ce temps pour remercier tout le monde pour l’effusion d’amour et de soutien au cours des 11 derniers jours.

À tous ceux qui sont venus nous aider à chercher, les heures infatigables passées à peigner les broussailles, les heures de marche le long de la voie verte, nous n’avons rien laissé au hasard. La communauté s’est réunie pour ramener mon Sweet Pea à la maison, et je serai éternellement reconnaissant.

Des centaines de messages de sympathie et de soutien ont été postés sur les réseaux sociaux à sa famille.

La célébration de la vie de Chelsea a eu lieu le 12 juillet.

