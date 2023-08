Juin a été le mois le plus meurtrier cette année pour les enfants en Ukraine | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Le nombre d’enfants tués en Ukraine au cours de l’été a bondi de plus de 16 % alors que les attaques aériennes et de drones ont triplé, selon de nouveaux chiffres.

Entre mai et août de cette année, 151 enfants ont été tués ou blessés en Ukraine, soit 16 % de plus que les quatre mois précédents, selon Save the Children.

Le nombre total d’enfants victimes en Ukraine depuis le début de la guerre en février dernier a atteint 1 680, selon les données de l’ONU. Cela comprend 541 décès, dont 25 enfants tués cet été.

Juin 2023 a été l’année la plus meurtrière pour les enfants, avec 12 morts et 45 blessés.

Il y a eu une augmentation du nombre total de victimes civiles en Ukraine entre le 1er mai et le 13 août, le mois de juillet ayant enregistré le plus grand nombre de victimes civiles totales cette année, avec 848.

L’augmentation du nombre de victimes coïncide avec une augmentation importante des frappes aériennes et de drones. Entre le 1er janvier et le 30 avril, 459 grèves ont été enregistrées – mais entre le 1er mai et le 4 août, ce nombre est passé à 1 432.

Le 31 juillet, un missile a touché un immeuble à Kryvy Rih, dans le sud du Dnipro, détruisant cinq étages d’un immeuble de grande hauteur.

Une fillette de 10 ans et sa mère ont été tuées dans l’incident, et plus de 80 autres victimes ont été signalées, dont cinq enfants blessés.

Neuf enfants ont été blessés lors d’une frappe contre l’implantation de Pervomaiskyi, dans la région de Kharkiv, le 4 juillet (Photo : EPA)





Des centaines d’enfants ont été tués en Ukraine et de nombreux autres blessés (Photo : REUTERS)

L’appartement de Lyudmyla* était l’une des plus de 250 maisons endommagées dans le quartier. Toutes les fenêtres de la maison familiale ont été soufflées par l’explosion et le bruit a réveillé son petit-fils de 18 ans.

« Il a été choqué et s’est précipité dehors directement de son lit dès qu’il a entendu l’explosion. Il ne pouvait même pas changer de vêtements.

«Il est revenu plus tard pour récupérer des documents et c’est à ce moment-là qu’une autre explosion s’est produite. Il était terrifié par un bruit si fort », a déclaré Lyudmyla*, 65 ans.

« Mes deux autres petits-enfants – âgés de 11 et 13 ans – vivaient avec leur mère chez un parent. Ils se trouvaient à seulement 300 mètres de l’explosion.

« Les fenêtres et les portes de cet appartement ont également été explosées. Tout le monde avait peur », a-t-elle ajouté.

Le 11 août, un garçon de 8 ans a été tué à Kolomyia, dans l’ouest de l’Ukraine, après qu’un missile a frappé le jardin de sa maison familiale.

Une famille de quatre personnes a été tuée par des bombardements dans la région de Kherson deux jours plus tard, dont un garçon de 12 ans et une petite fille de 23 jours à peine.

Pas plus tard que la semaine dernière, le 19 août, une fillette de six ans figurait parmi les sept personnes tuées et 180 blessées lors d’une attaque dans la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays.

Hommages comprenant des jouets pour enfants devant un immeuble à Dnipro (Photo : Spencer Platt/Getty Images)





Cortège funèbre pour Uliana Troichuk, huit ans (photo), tuée lors de l’attaque russe contre un immeuble résidentiel dans le village d’Apolyanka (Photo : Roman Pilipey/Getty Images)

Save the Children utilise ces chiffres effroyables pour appeler toutes les parties à se conformer aux lois internationales humanitaires et relatives aux droits de l’homme – afin de garantir que les civils et les biens civils comme les maisons, les écoles et les hôpitaux soient protégés contre les attaques.

Ils affirment que les enfants courent sept fois plus de risques que les adultes de mourir des suites d’une explosion, et que les enfants survivants souffrent de traumatismes physiques ainsi que du stress aigu de grandir dans une zone de conflit.

Amjad Yamin, directeur du plaidoyer de Save the Children en Ukraine, a déclaré : « L’Ukraine est engagée dans une guerre à grande échelle depuis 18 mois, et il ne semble y avoir aucun répit face aux circonstances périlleuses endurées par les enfants et leurs familles.

« Nous avons été témoins de nombreuses attaques contre des zones peuplées qui ont coûté la vie à des enfants et à leurs parents, blessé ou gravement perturbé des centaines de personnes, endommagé ou détruit des maisons, plongeant des milliers de familles dans l’incertitude.

« Depuis février dernier, plus de 1 680 enfants ont été tués ou blessés à cause des hostilités incessantes. La grande majorité de ces victimes sont attribuées aux tirs de missiles et de drones sur des zones résidentielles.

« Cela nous rappelle sombrement que les armes explosives ne doivent pas être utilisées à proximité de zones peuplées, telles que des villes et des villages. »

*Les noms ont été modifiés pour protéger les identités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.