Juillet torride en passe d’être le mois le plus chaud jamais enregistré

Des scientifiques des Nations Unies et de l’Union européenne ont annoncé jeudi que les trois premières semaines de juillet étaient les trois semaines les plus chaudes jamais enregistrées et que le mois était presque certainement le plus chaud de l’histoire enregistrée.

« À moins qu’une ère glaciaire n’apparaisse tout d’un coup, il est pratiquement certain que nous battrons le record du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré et du mois le plus chaud jamais enregistré », Carlo Buentempo, directeur du service Copernicus sur le changement climatique de l’UE. , en partenariat avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM), a déclaré à l’Associated Press.

« L’ère du réchauffement climatique est terminée ; l’ère de l’ébullition mondiale est arrivée », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un résumé concis des conclusions. lors d’une conférence de presse.

« De nombreux scientifiques, y compris ceux de Copernicus, affirment qu’il est presque certain que ces températures sont les plus chaudes que la planète ait connues depuis 120 000 ans, compte tenu de ce que nous savons grâce à des millénaires de données climatiques », a rapporté CNN.

Vague de chaleur prolongée

Un activiste organise une manifestation dans le parc national de la Vallée de la Mort près du thermomètre du centre d’accueil de Furnace Creek, en Californie, le 16 juillet. (David McNew/Getty Images) (Getty Images)

Cette semaine, environ 150 millions d’Américains sont étouffants sous les alertes de chaleur alors que la vague de chaleur d’un mois qui ravage le sud-ouest et la Floride s’est récemment propagée au Midwest et au nord-est. À Washington, DC, l’indice de chaleur, qui combine chaleur et humidité, devrait atteindre 104°F jeudi et 107°F vendredi.

À El Paso, au Texas, les températures ont dépassé 100°F pendant un record de 41 jours consécutifs. Phoenix a dépassé les 110°F pendant 26 jours consécutifs, établir un nouveau record national. Les températures de la chaussée peuvent atteindre 170°F dans ces conditions et brûler les patients qui tombent sur le trottoir ou touchent une poignée de porte. remplissent les unités de brûlage à Las Vegasa rapporté mercredi le Wall Street Journal.

De tels extrêmes ont également été observés dans le monde entier pendant une grande partie de l’été. Le mois dernier a été de loin le mois de juin le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Le 6 juillet a établi un nouveau record de température moyenne mondiale la plus chaude en dépassant le précédent record, datant d’août 2016. Depuis le 3 juillet, chaque jour a été le jour le plus chaud à cette date.

Les dangers sont nombreux

Les pompiers de Phoenix mesurent la température corporelle d’un résident ayant des difficultés à respirer le 20 juillet. (Caitlin O’Hara/Bloomberg via Getty Images) (Bloomberg via Getty Images)

Les médecins urgentistes des villes confrontées à des vagues de chaleur extrêmes déclarent constater une forte augmentation du nombre de patients souffrant de maladies liées à la chaleur. La chaleur extrême augmente également le risque de problèmes cardiovasculaires potentiellement mortels comme l’insuffisance cardiaque.

« C’est le pire été de mémoire récente », a déclaré Frank LoVecchio, médecin urgentiste dans un hôpital de Phoenix. a récemment déclaré à NBC News.

La chaleur extrême constitue également un défi, car les réseaux électriques tentent de suivre le rythme de la demande croissante en climatisation. L’opérateur de réseau de 13 États de l’est des États-Unis, PJM Interconnection LLC, couvrant de Washington, DC à l’Illinois, a émis jeudi une alerte d’urgence énergétique de niveau 1, ce qui signifie qu’il « s’inquiète de sa capacité à maintenir des réserves d’énergie adéquates ». selon Bloomberg News.

Même si l’annonce de jeudi était axée sur la température de l’air, les océans ont également été touchés. Une bouée à Manatee Bay, en Floride, a récemment enregistré la température de l’eau la plus chaude de l’histoire du monde : une température semblable à celle d’un jacuzzi de 101,1°F.

Quelle est la cause de la hausse des températures

Une personne boit de l’eau près de son camping pendant une vague de chaleur à Salem, Oregon, le 12 août 2021. (Alisha Jucevic/Reuters) (Reuters)

Les scientifiques affirment que la cause de cette chaleur extrême est le changement climatique provoqué par la combustion continue de combustibles fossiles.

« Les conditions météorologiques extrêmes qui ont touché des millions de personnes en juillet sont malheureusement la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de l’avenir », a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, dans un communiqué. « La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus urgente que jamais. »

Comme 2016, 2023 est une année caractérisée par un phénomène météorologique El Niño, une bande d’eau océanique chaude qui provoque une hausse des températures. Mais note des scientifiques que la raison pour laquelle les dernières années El Niño ont été les plus chaudes de l’histoire est que les températures de base augmentent régulièrement, grâce à une augmentation des émissions.

Les températures mondiales à la surface sont actuellement environ 0,2 à 0,3 °C plus élevées que l’année dernière, ce qui correspond à la transition de La Niña à El Niño. Les DEUX années sont plus chaudes que toutes les années précédentes – et c’est là que l’impact profond de la combustion des combustibles fossiles et de la pollution par le carbone est évident. pic.twitter.com/4U3HLYqx6R – Professeur Michael E. Mann (@MichaelEMann) 27 juillet 2023

« Les années marquées par des événements El Niño ont tendance à être plus chaudes que les autres années, mais la hausse inexorable des températures due au changement climatique ajoute une chaleur permanente d’El Niño à l’atmosphère terrestre tous les 5 à 10 ans », a déclaré Zeke Hausfather, chercheur. scientifique de Berkeley Earth, a déclaré dans un communiqué.

Un séparé étude publiée mardi par l’organisme de recherche World Weather Attribution, a déterminé que les vagues de chaleur extrêmes de juillet auraient été « pratiquement impossibles » sans le changement climatique. L’étude révèle que le réchauffement climatique a rendu la vague de chaleur actuelle dans le sud de l’Europe, ce qui a provoqué de violents incendies de forêt2,5°C (4,5°F) plus chaud.

Les dirigeants mondiaux réagissent

Le président Biden, avec l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, et l’administrateur de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère, Rick Spinrad, a annoncé jeudi de nouvelles mesures pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes. (Evan Vucci/Photo AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Jeudi, Guterres a appelé les dirigeants des plus grandes économies à fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un sentiment repris par les climatologues.

Plus tard dans la journée, le président Biden a annoncé une nouvelle série de mesures pour lutter contre la chaleur extrême, notamment en ordonnant au ministère du Travail d’augmenter les inspections des lieux de travail potentiellement dangereux et de renforcer l’application des violations de la sécurité thermique.

« Je pense que personne ne peut plus nier l’impact du changement climatique », a déclaré Biden.