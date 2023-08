Juillet, le mois le plus chaud de tous les temps : groupe de surveillance du climat

Maintenant que les chiffres torrides du mois dernier sont tous connus, l’organisation européenne de surveillance du climat l’a officialisé : juillet 2023 a été de loin le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.

La température moyenne mondiale de juillet de 16,95 degrés Celsius (62,51 degrés Fahrenheit) était supérieure d’un tiers de degré Celsius (six dixièmes de degré Fahrenheit) au précédent record établi en 2019, a annoncé mardi le service de changement climatique de Copernicus. Normalement, les records de température mondiale sont battus par des centièmes ou un dixième de degré, cette marge est donc inhabituelle.

Les États-Unis connaissent désormais un record de 15 catastrophes météorologiques différentes qui ont causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts cette année, a annoncé mardi la National Oceanic and Atmospheric Administration. C’est le plus grand nombre de méga-catastrophes au cours des sept premiers mois de l’année depuis que l’agence a suivi de telles choses à partir de 1980, l’agence ajustant les chiffres en fonction de l’inflation.

« Ces records ont des conséquences désastreuses pour les personnes et la planète exposées à des événements extrêmes de plus en plus fréquents et intenses », a déclaré la directrice adjointe de Copernicus, Samantha Burgess. Il y a eu des vagues de chaleur meurtrières dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique, en Europe et en Asie. Des études scientifiques rapides ont mis le blâme sur le changement climatique causé par l’homme à cause de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Le précédent record de chaleur sur une seule journée avait été établi en 2016 et égalé en 2022. Depuis le 3 juillet, chaque jour a dépassé ce record. Il a fait si chaud que Copernicus et l’Organisation météorologique mondiale ont fait l’annonce inhabituelle que c’était probablement le mois le plus chaud avant la fin. Les calculs de mardi l’ont officialisé.

« Nous ne devrions pas nous soucier de juillet parce que c’est un record, mais parce que ce ne sera pas un record pour longtemps », a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres. « C’est un indicateur de combien nous avons changé le climat. Nous vivons dans un monde très différent, un monde dans lequel nos sociétés ne sont pas adaptées pour vivre très bien. »

La température moyenne mondiale le mois dernier était de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) plus chaude que l’époque préindustrielle. En 2015, les nations du monde ont convenu d’essayer d’empêcher le réchauffement à long terme – pas des mois ou même des années, mais des décennies – qui est de 1,5 degré plus chaud que l’époque préindustrielle.

Le mois dernier a été si chaud qu’il faisait 0,7 degré Celsius (1,3 degré Fahrenheit) de plus que la moyenne de juillet de 1991 à 2020, a déclaré Copernicus. Les océans du monde étaient d’un demi-degré Celsius (0,9 degrés Fahrenheit) plus chauds que les 30 années précédentes et l’Atlantique Nord était de 1,05 degrés Celsius (1,9 degrés Fahrenheit) plus chaud que la moyenne. L’Antarctique a établi des creux records pour la glace de mer, 15% en dessous de la moyenne pour cette période de l’année.

Copernicus, une division du programme spatial de l’Union européenne, a des records remontant à 1940. La température de juillet serait plus chaude que n’importe quel mois enregistré par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis et leurs records remontent à 1850. Mais les scientifiques disent que c’est en fait le plus chaud dans un laps de temps beaucoup plus long.

« C’est un record époustouflant qui en fait probablement le mois le plus chaud sur Terre depuis 10 000 ans », a déclaré Stefan Rahmstorf, climatologue à l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam en Allemagne. Il ne faisait pas partie de l’équipe Copernicus.

Rahmstorf a cité des études qui utilisent des cernes d’arbres et d’autres indicateurs qui montrent que les temps actuels sont les plus chauds depuis le début de l’époque holocène, il y a environ 10 000 ans. Et avant le début de l’Holocène, il y avait une période glaciaire, il serait donc logique de dire que c’est même le record le plus chaud depuis 120 000 ans, a-t-il déclaré.

Alors qu’une grande partie du monde a grillé en juillet, les États-Unis n’ont connu que leur 11e juillet le plus chaud de leur record de 129 ans, selon la NOAA. Mais l’Arizona, la Floride, le Maine et le Nouveau-Mexique ont connu leurs mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés.

L’Arizona a battu son record de près de 2 degrés Fahrenheit (1,1 degré Celsius) et Phoenix a enregistré une moyenne de 102,8 degrés pendant tout le mois, ce qui en fait le mois le plus chaud de toutes les villes des États-Unis, selon la NOAA. Death Valley a signalé sa température de minuit la plus chaude jamais enregistrée avec 120 degrés Fahrenheit (48,9 degrés Celsius) le 17 juillet.

——



La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.