Juillet continue de grésiller alors que Phoenix frappe une autre journée à 110 degrés et que les incendies de forêt se propagent en Californie

PHOENIX (AP) – Phoenix a traversé sa 31e journée consécutive d’au moins 110 degrés Fahrenheit (43,3 Celsius) et d’autres parties du pays ont été aux prises dimanche avec des températures record après une semaine qui a vu une partie importante de la population américaine soumise à une chaleur extrême.

Le National Weather Service a déclaré que Phoenix avait atteint un sommet de 111 F (43,8 Celsius) avant la fin de la journée.

Jusqu’à présent, juillet a été si torride que les scientifiques calculent que ce sera le mois le plus chaud jamais enregistré et probablement le plus chaud que la civilisation humaine ait jamais connu. L’Organisation météorologique mondiale et le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique ont proclamé jeudi que le mois de juillet était au-delà des records.

La chaleur historique a commencé à souffler sur le sud-ouest des États-Unis fin juin, s’étendant du Texas au Nouveau-Mexique et en Arizona et dans le désert californien.

Dimanche, un énorme incendie de forêt incontrôlable dans la réserve nationale de Mojave en Californie s’est propagé rapidement au milieu de vents erratiques, tandis que les pompiers ont signalé des progrès contre un autre incendie majeur au sud qui a provoqué des évacuations.

L’incendie de York qui a éclaté vendredi près de la région éloignée de Caruthers Canyon de la réserve a envoyé un énorme panache de fumée visible à près de 100 miles (160 kilomètres) de l’autre côté de la ligne d’état du Nevada.

Des flammes de 20 pieds (6 mètres) de haut à certains endroits ont carbonisé plus de 110 miles carrés (284 kilomètres carrés) de broussailles du désert, de genévriers et de bois de Josué, selon une mise à jour de dimanche.

« Le combustible sec agit comme une source d’inflammation immédiate et, lorsqu’il est associé à ces conditions météorologiques, il a entraîné un incendie sur de longues distances et de hautes flammes, entraînant un comportement extrême du feu », ont déclaré les autorités. Aucune structure n’était menacée, mais il n’y avait pas non plus de confinement.

Au sud-ouest, l’incendie de Bonny se maintenait stable à environ 3,4 miles carrés (8,8 kilomètres carrés) dans les collines accidentées du comté de Riverside. Plus de 1 300 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons samedi près de la communauté isolée d’Aguanga, en Californie.

Une chaleur à trois chiffres était attendue dans certaines parties de la vallée centrale de San Joaquin jusqu’à lundi, selon le National Weather Service.

Et à Burbank, en Californie, à environ 10 miles (16 kilomètres) au nord de Los Angeles, la chaleur estivale peut avoir été responsable d’un comportement inhabituel dans le règne animal : la police de la ville a répondu à un rapport d’observation d’ours dans un quartier résidentiel. et a trouvé l’animal assis dans un jacuzzi derrière l’une des maisons.

Alors que le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus chaudes et plus longues, des températures record aux États-Unis ont tué des dizaines de personnes, et les Américains les plus pauvres souffrent le plus. La climatisation, autrefois un luxe, est désormais une question de survie.

L’année dernière, les 86 décès liés à la chaleur à l’intérieur se sont produits dans des environnements non refroidis.

« Pour l’expliquer assez simplement : la chaleur tue », a déclaré Kristie Ebi, professeure à l’Université de Washington qui étudie la chaleur et la santé. « Une fois que la vague de chaleur a commencé, la mortalité commence dans environ 24 heures. »

Ce sont les plus pauvres et les personnes de couleur, de Kansas City à Detroit en passant par New York et au-delà, qui sont beaucoup plus susceptibles de faire face à une chaleur épuisante sans climatisation, selon une analyse de l’Université de Boston portant sur 115 régions métropolitaines américaines.

De retour à Phoenix, un léger soulagement pourrait être en route, car les orages saisonniers attendus pourraient faire baisser les températures lundi et mardi.

« Il devrait faire environ 108 degrés, nous brisons donc cette séquence de 110 », a déclaré le météorologue Tom Frieders. « L’augmentation de la couverture nuageuse mettra les températures dans une tendance à la baisse. »

Le soulagement pourrait cependant être de courte durée. Les sommets devraient remonter à 110 F (43,3 C) mercredi avec des températures atteignant 115 F (46,1 C) d’ici la fin de la semaine.

Phoenix a également transpiré pendant un record de 16 nuits consécutives lorsque la température basse n’est pas descendue en dessous de 90 F (32,2 C), ce qui rend difficile pour les gens de se rafraîchir après le coucher du soleil.

Pendant ce temps, Las Vegas continue de flirter avec son mois de juillet le plus chaud de tous les temps. La ville se rapproche de son record de 2010 pour la moyenne des hauts et des bas chaque jour pour juillet, qui s’élève à 96,2 F (35,5 C).

La chaleur extrême frappe également l’est des États-Unis, alors que la flambée des températures s’est déplacée du Midwest vers le nord-est et le centre de l’Atlantique, où certains endroits ont enregistré leurs journées les plus chaudes jusqu’à présent cette année.

Walter Berry, l’Associated Press