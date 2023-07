Juillet au Dole – Shaw Local

Le Dole accueille de nombreux événements tout au long de l’année, et Lakeside Festival, une célébration de quatre jours sur le Jour de l’Indépendance, est un favori. Cette année a été tout aussi fabuleuse que les années précédentes, et The Dole apportera plus de plaisir tout au long du mois de juillet.

Farmers Market + At The Dole reprend ses activités ce dimanche 9 juillet et sera ouvert à l’extérieur tous les dimanches jusqu’au 29 octobre. Si vous n’êtes pas encore allé à Farmers Market+ cette année, vous serez ravis des nouveautés.

La scène a été déplacée dans la pelouse circulaire et une deuxième scène a été ajoutée à l’entrée sud, connue sous le nom de Southside Charlie’s (d’après Charles S. Dole). Des options de restauration supplémentaires, des sièges et un bar complet ont été ajoutés.

Les activités gratuites pour les enfants ont été déplacées sur la pelouse, ce qui offre aux parents une expérience plus relaxante. Ils peuvent prendre une table, boire un verre et écouter de la musique à l’ombre, sous les arbres. Cela a également ouvert de l’espace pour plus de stands de vendeurs. C’est un gagnant-gagnant!

Avec FEST cette année, The Dole a adopté des options de paiement plus sûres et plus efficaces. Cela se répercutera également sur Farmers Market +.

Tous les agriculteurs/vendeurs ont leur propre entreprise. C’est à eux de choisir les modes de paiement qu’ils acceptent. Seule la barre sera électronique, ce qui comprend les cartes de crédit/débit, les cartes-cadeaux Visa/MC/AMEX et toutes les options de paiement mobiles telles que Apple Pay et Google Pay.

Cela s’applique également aux événements Music Under The Trees.

En parlant de ça, le prochain concert est le 13 juillet, avec l’Orchestre Mike Dangeroux. Cet événement musical « à la Ravinia » se déroulera sous les arbres surplombant le lac. Préparez un pique-nique ou dînez dans nos food trucks – aucun alcool extérieur n’est autorisé.

Veuillez consulter le site Web pour les mises à jour hebdomadaires.

www.farmersmarketatthedole.org

Cliquez ici pour les billets

www.thedole.org/all-dole-events

Le chômage

401, chemin Country Club

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815.455.8000

www.thedole.org

Le marché fermier de Dole+