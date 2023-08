Juillet a été le mois le plus chaud du monde, à l’ère des records climatiques

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Nous vivons maintenant sur une planète avec un nombre record d’événements climatiques sans précédent. La nouvelle du mois de juin le plus chaud a été rapidement éclipsée par la déclaration du jour le plus chaud de la Terre, un record qui serait battu 16 fois de plus avant la fin du mois de juillet, enregistré comme le mois le plus chaud de la Terre.

Et ça ne va pas finir, vraiment. Nous sommes sur une séquence.

Pour les décennies à venir, dans presque tous les scénarios, les climatologues disent que nous devrions être prêts à voir des records brisés si fréquemment, si régulièrement, que les statistiques et les superlatifs – le plus chaud, le plus humide, le plus bas, le plus sec – pourraient se fondre dans l’esprit du public comme asphalte en août.

Ce qui était auparavant anormal devient notre normalité.

« Ces événements ne sont plus rares », ont déclaré les auteurs d’une étude qui a révélé que les vagues de chaleur prolongées de juillet aux États-Unis, en Asie et en Europe auraient été « pratiquement impossibles » sans le changement climatique.

Il y a quelques années à peine, les experts insistaient souvent sur les mises en garde dans leurs discussions avec les journalistes et les politiciens, anxieux de lier un événement record au changement climatique d’origine humaine. Ils sont plus confiants aujourd’hui pour faire ces affirmations, basées sur des données observées et des simulations informatiques.

Ils ne disent pas exactement « nous l’avons dit ». Mais ils se rapprochent. Leurs modèles climatiques se révèlent remarquablement prémonitoires.

Il y a dix ans, « nous parlions du changement climatique et de ses impacts comme de quelque chose que vous verriez à l’avenir. Je pense que tout le monde le voit maintenant sur ses écrans de télévision ou même juste devant la fenêtre », a déclaré Jim Skea, professeur à l’Imperial College de Londres et nouveau président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies.

Il a déclaré au Washington Post : « Les scientifiques ont prédit que c’est le genre de monde dans lequel nous allons entrer. Mais je pense qu’il y a une certaine surprise à ce que nous avons vu cet été arriver si rapidement.

Ce n’est pas seulement chaud. Des anomalies climatiques apparaissent dans le monde entier.

Il y a maintenant tellement de records détruits que vous avez besoin d’une feuille de calcul pour suivre.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a indiqué que les États-Unis avaient battu près de 3 000 records de chaleur au cours des 30 derniers jours.

La chaleur historique comprenait 128 degrés Fahrenheit enregistré dans la vallée de la mort – deux degrés de moins que la température la plus élevée mesurée de manière fiable sur Terre – ainsi que 31 jours consécutifs dangereux au-dessus de 110 Fahrenheit à Phoenix.

Ce ne sont pas seulement les températures à la surface des terres qui sont préoccupantes.

Les températures de l’océan sont également hors des cartes. La Floride a enregistré des records de surface de la mer dans les bains à remous, entraînant une mortalité massive de coraux dans les Keys. Dans l’Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, les températures moyennes à la surface de la mer ont approché 77 degrés Fahrenheit, presque au-delà des prévisions les plus extrêmes.

Aussi surprenant : les scientifiques ont signalé une banquise exceptionnellement basse aux deux pôles. « La dépression arctique, l’Antarctique whoa », a lu une analyse scientifique récente.

Les scientifiques savent que tous ces enregistrements – même des fractions de degré de hausse et de baisse – décrivent les réalités auxquelles sont confrontés les humains, les plantes et les animaux dans le monde entier.

Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique, a beaucoup réfléchi aux enregistrements et à la manière de communiquer leur signification.

Pour un enfant, on pourrait dire que c’était le mois de juillet le plus chaud que vous ayez jamais vu. « Mais il y a une autre façon d’y penser », a-t-il déclaré. « Il est possible de renverser l’histoire et de dire: » Eh bien, c’est probablement l’un des étés les plus cool que vous n’aurez jamais vus dans votre vie. « »

Il admet: « C’est assez effrayant de le dire de cette façon. »

Mais dans 20 ou 30 ans, dit-il, il est possible que 2023 « ne reste pas dans les mémoires comme une année très chaude ».

L’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre a effectivement bloqué la hausse des températures au cours des années 2030, a déclaré Buontempo – bien qu’il ait souligné que des réductions rapides et abruptes des émissions pourraient encore aider plus tard dans le siècle.

Rob Jackson, professeur de sciences du système terrestre à l’Université de Stanford, a déclaré que la publicité des températures extrêmes et des catastrophes météorologiques est « importante pour faire comprendre à quelle vitesse la Terre change ».

Mais cela pourrait également créer « l’anxiété et la consternation climatiques ».

Il a dit: « Je n’ai aucune idée de la façon d’équilibrer ces facteurs concurrents. »

C’est un sujet avec lequel de nombreux climatologues se débattent. Ils veulent que le monde agisse en réponse aux événements météorologiques extrêmes qui se produisent avec une fréquence sans précédent. Ils ne veulent pas que les Terriens abandonnent. Ou devenir désensibilisé.

« D’une part, ces extrêmes attirent l’attention et rendent les qualités abstraites du changement climatique plus concrètes et visibles », a déclaré Josh Ettinger, chercheur à l’Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford. « D’un autre côté, nous pourrions voir un effet de base changeant, dans lequel nous nous habituons à ce que des records soient battus tout le temps, et ils ont moins d’impact psychologique. »

Richard Rood, professeur à l’Université du Michigan, comprend la « fatigue record ». Il avait l’habitude de bloguer sur les enregistrements climatiques pour le site Web Weather Underground. Il a arrêté en 2014. C’est devenu répétitif. Comme tant de records étaient battus.

Il a déclaré au Post : « Pour la plupart, je ne pense pas que les disques concentrent l’esprit. »

Rood a suggéré la nécessité d’un accent différent : « Nous sommes au début d’une trajectoire où nous devrons réapprendre à vivre avec la météo », car « nos pratiques passées ne sont plus adéquates pour faire face aux événements extrêmes ».

Pourtant, Russell Vose, expert en analyse climatique à la National Oceanic and Atmospheric Administration, a déclaré qu’une série de chaleurs record dans le sud-ouest américain pourrait attirer davantage l’attention du public qu’une autre évaluation internationale par des scientifiques – même si elle est fréquente, des vagues de chaleur intenses et prolongées sont exactement ce que ces évaluations prédisent depuis des années.

« Comme toute autre chose dans le cycle de l’actualité, l’attention portée à ce genre de choses augmentera et diminuera. Mais ensuite, après un certain temps, quelque chose d’encore plus extrême se produit et a des impacts horribles quelque part, et nous concentrons tous à nouveau notre attention dessus », a-t-il déclaré.

Alors que les scientifiques sont convaincus que la ligne de tendance, dans l’ensemble, est celle d’une planète plus chaude avec un temps plus intense, la variabilité normale se poursuivra. Il y aura des années chaudes et moins chaudes. Alors que Rome cuisait sous le soleil de juillet, Londres était fraîche et humide. Les extrêmes de cet été sont dus en partie à la réapparition des conditions El Niño dans l’océan Pacifique tropical, qui s’accompagne de températures de l’eau plus chaudes que la moyenne à la surface de la mer. Ces événements sont épisodiques.

Michael Mann, directeur du Center for Science, Sustainability and the Media de l’Université de Pennsylvanie, s’est dit préoccupé par « une tendance dans certains cercles à sélectionner des dossiers individuels pour fournir une représentation exagérée et même » catastrophique « de ce qui se passe. ”

« Nous devrions expliquer que les événements record ne sont pas la preuve d’un » point de basculement « ou d’un » réchauffement incontrôlé « », a-t-il déclaré. « Nous devons prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble », c’est-à-dire « que la planète se réchauffe régulièrement et continuera de le faire tant que nous produirons de la pollution par le carbone ».

Il a dit que cela seul « est assez effrayant ».