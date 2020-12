Un nouveau rapport accablant suggère que, rien qu’au mois de juillet, quelque 16 500 jeunes Américains âgés de 25 à 44 ans ont perdu la vie au cours de ce qui pourrait s’avérer être le mois le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis pour les jeunes adultes.

Selon une récente lettre de recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association, entre mars et juillet, 76088 jeunes Américains âgés de 25 à 44 ans sont décédés, les principales causes de mortalité restant largement les mêmes, mais exacerbées par la pandémie de coronavirus. .

Pour le contexte, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, les victimes américaines étaient en moyenne de 6 600 par mois.

En dehors du temps de guerre, le niveau moyen estimé de mortalité pour le mois de juillet devrait être d’environ 13 000, ce qui entraînerait une surmortalité de 3 400.

On s’attend à ce que 150 000 adultes de cette tranche d’âge décèdent chaque année, mais grâce à la pandémie et au stress qui lui est associé, cette année, il devrait dépasser 170 000.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 2000 personnes âgées de 25 à 34 ans sont jusqu’à présent décédées du Covid-19 à travers les États-Unis. Quelque 7 070 adultes à la fin de la trentaine et au début de la quarantaine sont également morts de la maladie.

Selon les données officielles, les décès liés au Covid-19 ne représentent qu’un tiers des décès supplémentaires.

Les données préliminaires suggèrent que la pandémie a accéléré les décès par surdose, bien que compte tenu du volume considérable de rapports nécessaires pour communiquer avec précision l’ampleur de la destruction collatérale provoquée par Covid-19, en plus de son propre nombre de morts, la véritable ampleur de la catastrophe qui était en 2020. prendra probablement des années à calculer complètement.

Cependant, le CDC estime déjà, avec un certain degré de certitude, que les États-Unis dépasseront le sombre nombre record de décès d’opioïdes de l’année dernière, car l’utilisation globale d’opioïdes synthétiques, y compris le fentanyl, a augmenté d’environ 38% par rapport à 2018-2019, tandis que certains États occidentaux ont signalé une augmentation de 98% des décès liés aux opioïdes synthétiques.

«La perturbation de la vie quotidienne due à la pandémie de Covid-19 a durement frappé les personnes atteintes de troubles liés à la consommation de substances,» Le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré dans un communiqué.

