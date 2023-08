Juiicy 2xs sort le clip « Yeah Yeah »

Dans les actualités #BOSSIPSounds, une triple menace vous donne un aperçu de sa nouvelle vidéo bourdonnante.

Juteux 2xs est une chanteuse R&B, auteur-compositeur et danseuse hip-hop qui est passée de la petite fille à la grande voix soul à une signataire de Polow Da Don.

La chanteuse, compositrice et danseuse qui a ouvert Pleasure P, Lloyd et Tammy Rivera est devenue une chanteuse virale en juillet 2017 avec son morceau « Roll It » et à nouveau en 2021 avec le tube TikTok « Shot After Shot ».

Depuis lors, elle a accumulé un nombre impressionnant de musiques et a été choisie par le rappeur Future pour figurer sur l’album de compilation de 1800 Tequila, 1800 secondes Vol. 2.

L’inclusion de Juiicy 2xs faisait partie de la plate-forme révolutionnaire de découverte d’artistes de la marque, donnant aux talents émergents une chance d’écrire et de sortir un nouveau morceau. L’oiseau chanteur est l’artiste le plus diffusé sur le projet avec plus d’un million de flux.

Maintenant, elle continue de prendre de l’ampleur avec son morceau « Yeah Yeah » qui met en vedette Lola Brooke.

L’artiste de Zone 4 a récemment publié son clip vidéo pour la chanson qui l’inclut en train de chanter sur son boo alias son « petit ouais ouais » et sa réputation de patron.

«Je l’appelle mon petit (ouais ouais), tirez skrrrt, sortez (ouais ouais), eau du poignet (ouais ouais). «

Regardez la vidéo « Yeah Yeah » de Juiicy 2xs ci-dessous.