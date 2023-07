Juifs et musulmans se réunissent à l’occasion de l’anniversaire de Srebrenica du seul génocide européen de l’après-Seconde Guerre mondiale

SREBRENICA, Bosnie-Herzégovine (AP) – Juifs et musulmans se sont réunis lundi en Bosnie à la veille du 28e anniversaire du massacre de Srebrenica, le seul génocide reconnu en Europe depuis l’Holocauste, pour discuter des moyens d’utiliser leur douleur commune pour aider à débarrasser le monde de la haine et de la bigoterie.

Plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques – majoritairement musulmans – ont été tués en juillet 1995 à Srebrenica, après que les troupes serbes de Bosnie se sont emparées de la ville orientale. Le carnage a été déclaré génocide par deux tribunaux de l’ONU.

« Il est absolument essentiel pour l’avenir du peuple juif et du peuple bosniaque (musulman) que nous unissions nos forces en mémoire afin de nous assurer que ce type d’atrocités ne se reproduise plus à l’avenir », a déclaré Menachem Rosensaft. , l’avocat général du Congrès juif mondial, a déclaré à l’Associated Press.

Fondé en 1936, le Congrès juif mondial, ou WJC, est la principale organisation internationale reliant et protégeant les communautés juives dans le monde, dans plus de 100 pays.

Rosensaft dirigeait une délégation d’universitaires juifs et de jeunes diplomates assistant à une conférence co-organisée par le WJC et le Srebrenica Memorial Center sur la préservation de la mémoire collective des victimes du génocide et la confrontation de l’Holocauste et du déni du génocide.

La conférence d’une journée, qui s’est tenue à Srebrenica dans le cadre des cérémonies de commémoration de cette année, a servi de forum aux deux communautés pour parler de vivre avec la douleur d’être les victimes du crime ultime de fanatisme.

« Si nous, en tant que juifs et en tant que musulmans, comprenons que nous sommes également rejoints par cette douleur, nous pouvons construire là-dessus de manière constructive pour forger également le monde au-delà de la souffrance dans lequel (le génocide) devient inimaginable », a déclaré Rosensaft, qui est le fils de deux juifs. survivants des camps de concentration nazis d’Auschwitz et de Bergen-Belsen.

Le massacre de Srebrenica a été le crescendo sanglant de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, survenue après que l’éclatement de la Yougoslavie a déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales populations ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques.

En juillet 1995, les Serbes de Bosnie ont envahi un refuge protégé par l’ONU à Srebrenica. Ils ont séparé les hommes et les garçons musulmans bosniaques de leurs épouses, mères et sœurs, les ont chassés à travers les bois autour de la ville malheureuse et les ont massacrés.

Les auteurs ont ensuite labouré les corps de leurs victimes dans des fosses communes construites à la hâte, qu’ils ont ensuite creusées avec des bulldozers, éparpillant les restes parmi d’autres lieux de sépulture pour cacher les preuves de leurs crimes de guerre.

Les dirigeants serbes de Bosnie et de la Serbie voisine continuent de nier que le génocide s’est produit à Srebrenica – même si les restes des victimes du massacre sont toujours déterrés des fosses communes et identifiés par analyse ADN.

Les victimes nouvellement identifiées sont enterrées chaque année le 11 juillet, jour du début des tueries en 1995, dans un vaste cimetière commémoratif à l’extérieur de la ville orientale. Mardi, les restes de 30 autres personnes seront inhumés.

Sabina Niksic a contribué à ce rapport.

Eldar Emric, Associated Press