Juifs américains et Israéliens dénoncent une refonte judiciaire alors que Netanyahu s’adresse à l’ONU

Des milliers d’Israéliens et de Juifs américains ont manifesté devant les Nations Unies à New York, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprimait devant l’Assemblée générale de l’ONU dans un discours critiquant l’Iran et plaidant en faveur de la paix israélo-saoudienne.

Environ 3 000 personnes ont participé à la manifestation contre les efforts du gouvernement Netanyahu visant à réformer le système judiciaire israélien, un plan qui, selon les critiques, va décimer les institutions démocratiques israéliennes. Les organisateurs affirment qu’il s’agit de la plus grande action antigouvernementale organisée en dehors d’Israël depuis le début de la vague de protestations qui a secoué le pays depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Netanyahu au début de cette année.

Les manifestants ont scandé au milieu d’une mer de drapeaux israéliens et de pancartes anti-Netanyahu, frappant sur des tambours et criant « honte ! en hébreu lorsque les orateurs mentionnaient le nom du Premier ministre. «C’est un coup d’État!» » a déclaré le conférencier Daniel Kahneman, psychologue israélien lauréat du prix Nobel, à propos du plan du gouvernement. « Et ça échouera! »

La composition de la foule reflétait largement les manifestations hebdomadaires qui ont eu lieu chaque samedi en Israël pendant 38 semaines consécutives. Aux côtés des Israéliens vivant à New York, des dizaines de militants sont venus par avion pour représenter les groupes les plus visibles du mouvement – ​​le « Front Rose » composé d’artistes vêtus de rose fluo et frappant des tambours ; les anciens combattants se faisant appeler « frères et sœurs d’armes » ; et des Israéliens expatriés s’organisant au sein d’un groupe appelé UnXeptable, qui a organisé des manifestations de solidarité dans le monde entier.

Comme en Israël même, la présence palestinienne était manifestement absente de la foule de vendredi, même si les Palestiniens représentent environ la moitié de la population sous le contrôle de l’État et sont particulièrement vulnérables au programme ultranationaliste d’un gouvernement dominé par des colons extrémistes.

De nombreux Palestiniens considèrent les manifestations comme une campagne pour la démocratie réservée aux Juifs, cherchant un retour à un statu quo qui s’était imposé bien avant le gouvernement actuel.

Un groupe qui tente de représenter ses points de vue est le soi-disant bloc de protestation anti-occupation, qui a eu une présence modeste mais bruyante au sein des manifestations israéliennes et un contingent croissant à New York. Environ 200 personnes ont rejoint le bloc vendredi avec une poignée de drapeaux palestiniens et portant des T-shirts noirs sur lesquels était écrit : « Il n’y a pas de démocratie avec occupation ».

« Notre objectif est de continuer à nous rappeler, aux manifestants, au public, aux médias et à tous ceux qui pensent à ce coup d’État judiciaire, qu’il y a une population sous occupation en Israël-Palestine », a déclaré Ben Weinberg, un activiste israélien basé à Brooklyn et qui s’organise avec le groupe anti-occupation. « La lutte contre le coup d’État judiciaire ne s’arrête pas à un retour aux choses telles qu’elles étaient, où il y a une démocratie pour les Juifs en Israël et un régime militaire pour les Palestiniens dans les territoires. »

Les groupes juifs progressistes sont depuis longtemps les piliers des manifestations anti-gouvernementales et anti-occupation aux États-Unis, malgré un tabou de longue date dans les cercles plus traditionnels contre toute critique d’Israël en période de crise. Mais signe de la profonde rupture de la communauté juive américaine avec le gouvernement actuel, des dirigeants juifs de l’establishment sont également montés sur scène aux côtés de la protestation vendredi.

Des membres du bloc anti-occupation du mouvement pro-démocratie israélien manifestent vendredi contre Benjamin Netanyahu à New York. Photographie : Sofia Gutman

« Mes frères et sœurs qui luttent pour la démocratie en Israël, vous n’êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés », a déclaré le rabbin Elliot Cosgrove, qui dirige la plus grande congrégation conservatrice de Manhattan, à la foule dans un discours qui ne mentionnait pas le nom de Netanyahu.

Un sondage réalisé en juin auprès des Juifs américains par le Jewish Electorate Institute a révélé que 61 % d’entre eux pensent que la refonte judiciaire affaiblira la démocratie israélienne. Le gouvernement Netanyahu a jusqu’à présent réussi à faire adopter un élément de cette refonte, une loi qui prive la Cour suprême du pays de certains de ses pouvoirs de contrôle.

En Israël, les relations du bloc anti-occupation avec la protestation dominante ont varié de difficiles à accommodantes, et il a parfois été confronté à l’hostilité et à la violence à cause des drapeaux palestiniens brandis par ses partisans. « Le drapeau palestinien sape la cause », pouvait-on entendre un manifestant américain marmonner alors qu’il passait devant le bloc. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, le colon d’extrême droite Itamar Ben Gvir, a interdit les drapeaux palestiniens dans les espaces publics.

La manifestation de vendredi a eu lieu deux jours après que Netanyahu a rencontré Joe Biden en marge de l’assemblée générale pour une discussion centrée sur les perspectives de normalisation israélo-saoudienne, dont les partisans des droits palestiniens craignent qu’elle ne sape leur cause. Biden a invité le Premier ministre israélien à se rendre à la Maison Blanche plus tard cette année, mettant ainsi fin à une attitude froide de plusieurs mois de la part du président américain.

« Aux États-Unis, la démocratie n’existe pas seulement pour une partie de la population », a déclaré Weinberg.

« Particulièrement, alors que Netanyahu tente d’apaiser le gouvernement américain, nous voulons rappeler aux électeurs américains et aux Juifs américains que l’exigence doit porter sur une véritable démocratie en Israël – une démocratie pour les Israéliens et les Palestiniens, les Juifs et les Arabes – une démocratie complète depuis le fleuve. à la mer. »