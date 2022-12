Juici Yoga à Waterloo ferme définitivement

Après les pressions financières du COVID-19 et ce que le propriétaire Selam Debs décrit comme des messages haineux violents en ligne, le studio Juici Yoga ferme ses portes indéfiniment.

Dans une publication Instagram, Debs explique que le dernier jour du studio sera le 31 décembre.

La petite entreprise appartenant à des Noirs de Waterloo, en Ontario, a été frappée par des milliers de ce que Debs appelle des « messages violents racistes » de la part de personnes contre les mandats de masque et de vaccin-passeport.

“Nous avons commencé à recevoir du mal et de la violence et des messages disant que nous étions discriminatoires, que nous enlevions les libertés des gens”, a déclaré vendredi Debs à Your Morning de CTV. “Nous avons commencé à remarquer que la rhétorique commençait, vraiment plus près du début de la pandémie.”

Elle a déclaré que l’entreprise accordait la priorité aux protocoles de sécurité COVID-19 et à la protection des personnes immunodéprimées.

Lors du convoi de camionneurs à Ottawa plus tôt cette année, Debs s’est tournée vers les médias sociaux pour exprimer ses réflexions sur les manifestations en tant qu’éducatrice antiraciste et anti-oppression.

“J’ai parlé de ce que nous voyons dans nos communautés et partout au Canada, et j’ai commencé à recevoir des milliers de messages haineux, violents et racistes, ainsi que des menaces de mort, qui ont conduit à de nombreux changements différents que nous avons dû apporter au sein de notre entreprise”, Debs dit de la suite.

Dans un message sur Facebook, Debs a appelé les gens à condamner publiquement la violence, le racisme, la suprématie blanche et la violence nationaliste blanche.

Dans un autre cas, Juici Yoga Studio a reçu “des centaines de messages racistes nuisibles” pour avoir enseigné le yoga aux professeurs, étudiants et membres du personnel noirs de l’Université de Guelph.

“Ma situation est un exemple de la raison pour laquelle le travail contre le racisme est si nécessaire”, a déclaré Debs. “Je pourrais raconter, vraiment, des dizaines et des dizaines d’histoires qui se sont produites au cours des deux dernières années, qui ont été incroyablement traumatisantes pour moi en tant que propriétaire d’entreprise noire et en tant que membre de la communauté.”

Debs a repris le studio de yoga lorsqu’il a été nommé Community of Hearts Yoga en 2016. À partir de là, elle a commencé à donner des cours et a transformé l’entreprise en une “communauté bien-aimée enracinée dans l’équité, la décolonisation et les soins”.

Malgré l’augmentation de la violence, de nombreux membres de la communauté sont attristés d’apprendre la fermeture.

“Je pense que la meilleure façon de servir ma communauté est de me concentrer vraiment sur les communautés noires, autochtones et racialisées”, a déclaré Debs. “Et se concentrer vraiment sur ces communautés et créer un espace où la guérison, le yoga, la méditation et l’activisme se croisent vraiment d’une manière vraiment significative.”







Cliquez sur la vidéo en haut de cet article pour en savoir plus sur l’expérience de Debs.