Le directeur des produits de HMD Global, M. Juho Sarvikas, a annoncé sa sortie de l’entreprise. M. Sarvikas a été associé à Nokia et HMD pendant 15 ans et a été nommé vice-président de l’activité Amérique du Nord de HMD en juin 2020, où il était chargé de nouer des relations avec les opérateurs et les partenaires de l’écosystème et d’élargir la gamme de produits Nokia.

