Juhi Chawla trollé avec des mèmes alors que Delhi HC gifle Rs 20 Lakh amende pour son cas 5G « publicité »

L’actrice populaire de Bollywood Juhi Chawla a été condamnée à une amende de Rs 20 lakh par la Haute Cour de Delhi pour son plaidoyer contre le déploiement de la 5G en Inde. Appelant cela un « coup de publicité », le tribunal a déclaré que la plainte était « défectueuse et non viable ». La Haute Cour, dans son ordonnance, a déclaré qu' »il semble que la poursuite était pour publicité ». « Le plaignant Juhi Chawla a fait circuler le lien de l’audience sur les réseaux sociaux, ce qui a créé des perturbations à trois reprises. La police de Delhi doit identifier les personnes et prendre des mesures contre ceux qui ont créé des perturbations », a-t-il déclaré.

S’adressant à l’IANS plus tôt, Chawla a déclaré qu’il y avait une « idée fausse » que leur plainte déposée était contre la technologie 5G. « Nous souhaitons clarifier ici et affirmer encore une fois très clairement, nous ne sommes PAS contre la technologie 5G. Cependant, nous demandons au gouvernement et aux autorités gouvernantes de nous certifier et, par conséquent, au grand public, que la technologie 5G est sans danger pour l’homme, la femme, l’adulte, l’enfant, le nourrisson, les animaux et tout type de vie. organisme, à la flore et à la faune. »

Lorsque la nouvelle a éclaté sur les réseaux sociaux indiens, les internautes ont sorti des mèmes à la vitesse de l’éclair pour troller la star de Bollywood.

Juhi Chawla devient le premier Indien à payer 20 lakhs pour 5g sans même l’utiliser. — Crish Bhatia (@BhatiaCrish) 4 juin 2021

Un grand pas en avant pour la technologie indienne – nous avons le premier citoyen indien Juhi Chawla qui a payé Rs 20 lakhs pour UTILISER la 5G à des fins de diffusion !!!— Harsh Goenka (@hvgoenka) 4 juin 2021

La Haute Cour de Delhi était saisie d’une plainte déposée par l’actrice-écologiste contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays. Le juge JR Midha a rendu l’ordonnance sur le plaidoyer qui demandait aux autorités de certifier au grand public que la technologie 5G est sans danger pour les humains, les animaux et tous les types d’organismes vivants, de flore et de faune.

