Juhi Chawla souhaite à Raveena Tandon son 48e anniversaire avec des photos inédites, les fans disent “deux belles femmes dans un seul cadre”

Le 26 octobre, Raveena Tandon a eu 48 ans. Elle a reçu des vœux d’anniversaire touchants des acteurs Juhi Chawla, Ananya Panday, Shilpa Shetty et Madhuri Dixit sur Instagram. En 1991, Raveena fait ses débuts au cinéma dans Pathhar Ke Phool avec Salman Khan.

S’adressant à Instagram, Juhi Chawla a partagé des photos inédites avec Raveena Tandon et a écrit: “Raaveeennnnaaa !!! Joyeux Joyeux Anniversaireyyyy à la fille au grand coeur !!! Vous vous mettez toujours en avant pour soutenir en matière sociale et environnementale et voici 100 arbres splendides pour marquer cette occasion spéciale en votre honneur !!! Câlins.”

Les fans ont réagi au message en écrivant: “Deux belles femmes dans un seul cadre.”





Shilpa Shetty a partagé un collage écrit : « Puissiez-vous recevoir les meilleures bénédictions de Dieu, mes chéris ! Voici encore plus de sourires et de masti (fun)!”

En 2004, Raveena et le producteur de films Anil Thadani se sont mariés. Rasha et Ranbir Thadani sont les deux enfants du couple. Avant de se marier en 1995, Raveena, alors âgée de seulement 21 ans, a adopté deux filles, Pooja et Chaya. Elle a joué dans un certain nombre de films, dont Dilwale, Laadla, Anari No. 1 et Bade Miyan Chote Miyan.

A l’occasion de Ganesh Chaturthi, Raveena Tandon et sa fille Rasha Thadani ont posé pour des photos avec les médias. Mercredi, le compte paparazzo Viral Bhayani a publié une vidéo du couple mère-fille souriant pour la caméra et remerciant les photographes.

Dans la vidéo, on pouvait également voir Raveena et Rasha plier les mains aux photographes. Raveena est arrivée avec un tout petit panier à la main et a enfilé une longue tenue rose et blanche pour l’occasion. Rasha a choisi des vêtements ethniques en moutarde et talons hauts.

Dans KGF: Chapitre 2, Raveena est apparue aux côtés d’acteurs comme Yash, Sanjay Dutt, Prakash Raj, Malavika Avinash et Srinidhi Shetty. Le deuxième volet de cette année a été publié le 14 avril. En 2018, le premier film est sorti.