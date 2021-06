Juhi Chawla précise que sa combinaison n’est pas une technologie anti-5G, cherche des informations sur les problèmes de sécurité | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice devenue écologiste Juhi Chawla a réitéré le fait que son programme n’est pas d’interdire la 5G, comme l’a rapporté à tort une certaine partie des médias. Mardi, l’audience de la salle d’audience virtuelle qui est devenue virale en raison d’une interruption de la chanson a déplacé l’attention.

Quelques heures avant l’audience, Juhi a affirmé: « Il semble qu’il y ait une idée fausse générale selon laquelle notre plainte actuelle déposée devant la Haute Cour Hon’ble Delhi est contre la technologie 5G. Nous souhaitons clarifier ici et affirmer encore une fois très clairement, nous ne sommes PAS contre la technologie 5G. Cependant, nous demandons au gouvernement et aux autorités gouvernantes de nous certifier et, par conséquent, au grand public, que la technologie 5G est sans danger pour l’homme, la femme, l’adulte, l’enfant, le nourrisson, les animaux et tout type de vie. organisme, à la flore et à la faune.

Réagir aux opinions contradictoires du grand public et répondre également à la question commune des défendeurs sur Pourquoi maintenant ? Juhi Chawla a partagé une chronologie intéressante de sa bataille constante contre les radiations, dont les œuvres sont disponibles dans le domaine public pour vérification.

Juhi a partagé, « Ayant écrit à plusieurs autorités gouvernementales concernées, depuis 2010, faisant une présentation au 53e Comité permanent parlementaire 2013-2014, déposant un litige d’intérêt public (PIL) auprès de la Haute Cour de Mumbai 2015, a constaté qu’il n’y avait pas eu de mouvement substantiel dans l’EMF les radiations comptent, que ce soit.

En 2019, à la suite d’une demande du ministère des Télécommunications du gouvernement indien, j’ai été informé par écrit d’une réponse vide en vertu de la loi RTI qu’aucune étude n’avait été menée concernant les rayonnements RF, même à ce jour.

« Puisque la prévention est bien acceptée comme étant bien meilleure que la guérison, des mesures immédiates doivent être prises pour protéger l’humanité et l’environnement, et tout ce que je demande est aux autorités concernées de me montrer les données », Juhi a encore réitéré.



PFA : rapport ICMR daté d’avril 19, une réponse à notre demande RTI pour votre lecture.

Pour les non avertis, le plaidoyer affirmait que les plans de technologie sans fil 5G menaçaient de provoquer des effets graves et irréversibles sur les humains et des dommages permanents aux écosystèmes terrestres.

La plainte, déposée par Chawla, Veeresh Malik et Teena Vachani, a déclaré que si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, aucune personne, animal, oiseau, insecte et plante sur terre ne pourra éviter l’exposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement RF 10 à 100 fois supérieurs à ce qui existe aujourd’hui.